حبس مزارع متهم بقتل وإصابة شخصين في أسيوط 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس مزارع، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل وإصابة شخصين في أسيوط.

وتلقى مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها (مزارع "توفى إثر إصابته بطلق نارى"، وشقيقه "مصاب بطلق نارى"، مقيمان بدائرة المركز).

وبالانتقال وسؤال المصاب اتهم (مزارع) بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من سلاح نارى كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته ووفاة شقيقه لخلافات على ملكية قطعة أرض زراعية.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم (بندقية آلية – 4 خزينة – عدد من الطلقات)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق وامرت بحبس المتهم.