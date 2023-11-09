المؤبد لعاطل قتل شخصا بسبب سرقة كلب في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، المتهم "ى.خ" عاطل بالسجن المؤبد عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل المجني عليه "م.أ" بسبب سرقة كلب.

صدر الحكم بعضوية المستشار ممدوح محمود أيوب والمستشار خالد عبد السلام خلف والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى وسكرتير المحكمة مينا منصور.



وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 7711 لسنة 2023 جنايات الدخيلة، بوقوع مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، وقام المجني عليه بصفع المتهم، فما كان من المتهم إلا أن أخرج سلاح أبيض سكين من ملابسه وطعن المجني عليه طعنة بالشريان الفخدي الأيمن قاصدا إزهاق روحه.

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وكشفت التحقيقات، إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه وشقيقه لاتهام شقيق المجني عليه للمتهم بسرقة كلب مملوك له، وبعرض المتهم على النيابة تولت التحقيقات وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

والمؤبد غيابيا لنجار تاجر في المخدرات

كما قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ممدوح محمود ايوب، والمستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدني، وسكرتير المحكمة مينا منصور، بمعاقبة المتهم "ص.ا.س" بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.



تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 20987 لسنة 2022 جنايات الرمل ثان، إلى أنه المتهم "ص.ا.س" نجار مسلح، كان واقفا بجانب الطريق ممسكا بيده علبة سجائر، وحاول التخلص من تلك العلبة بأن ألقاها علي الأرض، محاولا الفرار، وتبين أن العلبة تحوي علي عدد 32 لفافة لمخدر الحشيش، وتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي،وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.