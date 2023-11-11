السبت 11 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

صور من إبداعات التشكيلية غادة الكندري بمعرضها الجديد "مترو 23"

جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو

يستضيف جاليري أكسيس للفنون، معرض "مترو 23- قصص على قطار متحرك" للفنانة التشكيلية غادة الكندري، الذي افتتح مساء اليوم السبت بمقر الجاليري بشارع النبراوي بوسط القاهرة.

معرض مترو 23

ورصدت عدسة “فيتو” أبرز اللوحات ويضم المعرض كوكبة من الإبداعات الجديدة بريشة غادة الكندري، حيث من المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور وذلك حتى يوم 2 ديسمبر المقبل. 

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الفنانة التشكيلية غادة الكندري 

وليست المرة الأولى، التي تقدم فيها الفنانة التشكيلية الكويتية غادة الكندري أعمالها في معرض خاص بمصر، حيث كانت قد أقامت العام الماضي معرضا في جاليري مصر بالقاهرة.

يشُار إلى أن غادة الكندري فنانة كويتية ولدت في دلهي عام 1969، وفي عام 1992 حصلت على بكالوريوس في الإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتشكل أسلوبها الفني من خلال دورة الرسم بمدرسة الفنون البصرية، كما تأثرت أيضًا بالرسامين الكلاسيكيين مثل سيزان، ماتيس، شيلي، موديجلياني وكليمت، والكتب المصورة. 

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صور من إبداعات التشكيلية غادة الكندري بمعرضها الجديد "مترو 23"

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