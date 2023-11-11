السبت 11 نوفمبر 2023
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محافظات

تفاصيل جولة وكيل شباب الدقهلية بمركز منشأة عبد الرحمن في دكرنس

جانب من الجولة لوكيل
جانب من الجولة لوكيل شباب الدقهلية، فيتو

أجرت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، مساء اليوم،  جولة تفقدية لمتابعة الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب دكرنس ، ومن ضمن الهيئات الشبابية التى تفقدتها مركز شباب منشأة عبد الرحمن

رافق الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية خلال الجولة التفقدية مجدى عبد السلام  مدير عام إدارة شباب دكرنس، وعزيز شلبى المدير التنفيذى بمركز شباب منشأة عبد الرحمن، والهيكل التنفيذي بمركز الشباب.

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بدأت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال الزيارة، بتفقد مركز الشباب ومتابعه خط سير العمل والانضباط داخل مركز الشباب، وتفقدت الملعب بمركز الشباب وصالة الجيم  وحديقة مركز الشباب، وترابيزة البلياردو، وتنس الطاولة، وتأكدت من وجود إيصالات مقابل الإيجار.

كما أكدت  على وجود طفاية الحريق خاصة مع وجود مصدر للغاز داخل مركز الشباب، بالإضافة إلى الاطلاع على سجل الحضور والانصراف والتأكد من جود الموظفين فى هذه الفترة، وشاهدت مكتبة المركز، وكذلك دورات المياه، والتنبيه على نظافة المركز وعمل الصيانة الدورية داخل المركز وأثنت على العمل داخل المركز.

وبحثت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية فرص الاستثمار بمركز الشباب بنظام حق الانتفاع، واستغلال المساحات الموجودة بالمركز تصلح لإقامة محلات بنظام حق الانتفاع، ووعدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، ببحث فرص الاستثمار بالتعاون مع مسئولي الإستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وأوضحت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، ان ملف تطوير مراكز الشباب الذى تتبناه الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ليصل التطوير لكل مراكز الشباب داخل القرى والنجوع والمدن، فضلًا عن مشاركة القطاع الخاص فى هذا التطوير من خلال الإستثمار بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في هذا الشأن.

الجدير بالذكر ان هذه الزيارة تأتى ضمن سلسة من الجولات التفقدية، التى تقوم بها الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على الطبيعة لمتابعة سير العمل والأعمال الانشائية، وبحث فرص الإستثمار, والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التى تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على اكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية.

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