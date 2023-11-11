كريم محمود عبدالعزيز يحيي الذكرى السابعة لرحيل والده
نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز صوره لوالده محمود عبدالعزيز في الذكرى السنوية السابعة لرحيله وطلب من متابعيه الدعاء له وقراءة الفاتحة.
وعلق على الصورة قائلا: "۷ سنين يا أبو الرجولة كلها…. ربنا يرحمك ويسعدك".
محمود عبدالعزيز
ولد محمود عبد العزيز في 4 يونيو عام 1946 بالإسكندرية، وواصل تعليمه حتى حصل على ماجستير في تربية النحل، لكنه قرر تغيير مسار حياته كليا واتجه لعالم الفن، ويعد أحد الفنانين الذين تركوا بصمة فى السينما والدراما، فاستحق لقب ساحر السينما المصرية والعربية.
بدأ مشواره الفني مع التليفزيون وتحديدا فى 1973 بمسلسل "الدوامة"، وسريعا اتجه إلى السينما وشارك فى أفلام كبيرة مثل "الحفيد"، وفى 1987 سجل بصمته الأبرز بدوره فى مسلسل "رأفت الهجان"، وفى التسعينيات بلغ قمة تألقه مع فيلم "الكيت كات" ونال عنه جوائز محلية ودولية.
وفى مطلع الألفية الجديدة عاد إلى التليفزيون بمجموعة من المسلسلات، مثل "محمود المصرى" و"باب الخلق" و"جبل الحلال" و"رأس الغول"، وفى رصيده الفني بطولة ما يقرب من 84 فيلما، من أشهرها "البريء" و"سوق المتعة" و"إبراهيم الأبيض".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.