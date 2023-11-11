السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

كريم محمود عبدالعزيز يحيي الذكرى السابعة لرحيل والده

كريم محمود عبدالعزيز،فيتو
كريم محمود عبدالعزيز،فيتو

نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز صوره لوالده محمود عبدالعزيز في الذكرى السنوية السابعة لرحيله وطلب من متابعيه الدعاء له وقراءة الفاتحة.

وعلق على الصورة قائلا: "۷ سنين يا أبو الرجولة كلها…. ربنا يرحمك ويسعدك".

محمود عبدالعزيز

ولد محمود عبد العزيز في 4 يونيو عام 1946 بالإسكندرية، وواصل تعليمه حتى حصل على ماجستير في تربية النحل، لكنه قرر تغيير مسار حياته كليا واتجه لعالم الفن، ويعد أحد الفنانين الذين تركوا بصمة فى السينما والدراما، فاستحق لقب ساحر السينما المصرية والعربية.

Advertisements

بدأ مشواره الفني مع التليفزيون وتحديدا فى 1973 بمسلسل "الدوامة"، وسريعا اتجه إلى السينما وشارك فى أفلام كبيرة مثل "الحفيد"، وفى 1987 سجل بصمته الأبرز بدوره فى مسلسل "رأفت الهجان"، وفى التسعينيات بلغ قمة تألقه مع فيلم "الكيت كات" ونال عنه جوائز محلية ودولية.

وفى مطلع الألفية الجديدة عاد إلى التليفزيون بمجموعة من المسلسلات، مثل "محمود المصرى" و"باب الخلق" و"جبل الحلال" و"رأس الغول"، وفى رصيده الفني بطولة ما يقرب من 84 فيلما، من أشهرها "البريء" و"سوق المتعة" و"إبراهيم الأبيض".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الفنان كريم محمود عبدالعزيز كريم محمود عبدالعزيز فيلم الكيت كات مسلسل رافت الهجان مسلسل الدوامة

الأكثر قراءة

طلب غريب من رئيس وزراء إسرائيل لزعماء الدول العربية

تهرب بمصافحة السيسي، رد فعل لافت من أردوغان في أول لقاء يجمعه بالأسد (فيديو وصور)

علاقة غير شرعية مع حماته، سيدة وشقيقها يقتلان زوجها في سوهاج

خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا الأحد

الحكومة تقرر إيقاف بطاقات التموين لـ53 ألف مواطن

أسعار السكر مساء اليوم السبت

تعرف على سبب مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة

الجيش الإسرائيلي يحذر المواطنين: اخرجوا من تطبيق واتساب الآن

Advertisements

منوعات

المزيد

صور من إبداعات التشكيلية غادة الكندري بمعرضها الجديد "مترو 23"

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 12-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 12-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

تخصيص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر مساء اليوم السبت

ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد ارتفاع التضخم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى أحقية الطرف المعافى مِن الزوجين في طلب التفريق بسبب إصابة الآخر بمرض ألزهايمر؟

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

طلب الدعاء من الغير لا يجوز في هذه الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية