السبت 11 نوفمبر 2023
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محافظات

ختام مبادرة أنت الحياة بمؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الشباب والرياضة في الوادي الجديد

مبادرة أنت الحياة،فيتو
مبادرة أنت الحياة،فيتو

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، فاعليات مبادرة " أنت الحياة "، التي تنفذها مؤسسة "حياة كريمة" وذلك في إطار البروتوكول التعاوني المشترك بينها وبين الشباب والرياضة.

وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم، إنه استكمالًا للدور الذي تقوم به مؤسسة «حياة كريمة» في تطوير وتنمية قرى الريف المصري، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، والتي أنطلقت يوم الخميس 9 نوفمبر2023، مؤسسة «حياة كريمة» مبادرة «أنت الحياة» في محافظة الوادي الجديد بقرية بولاق مدرسة الحرية الابتدائيه،مركز ومدينه الخارجة، والتي استمرت على مدار ثلاث أيام لتقديم مختلف الدعم من الخدمات والأنشطة للأهالي في القرية والقرى المجاورة.

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وأشار شوقي، إلي تنوع الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المبادرة بين الأنشطة الرياضية والمسابقات، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية الممتعة التي تُقدم للأطفال، وذلك بمشاركة عددِ كبيرِ من المؤسسات الحكومية والأهلية، منها مديرية الشباب والرياضة-جامعة الوادي الجديد - مديرية الصحة - مديرية التربية والتعليم - - مديرية الثقافة - هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

وأضاف مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الشباب والرياضة تشارك في مبادرة "أنت الحياة"التي تنفذها مؤسسة حياة كريمه، بالعديد من الأنشطة منها( قوافل رياضيه، ملتقى توظيف للشباب،  نشاط الجوالة والجوالات بالإدارة العامة للشباب بالمديرية.

ولفت إلى أن المبادرة قدمت ندوات توعوية إرشادية للسيدات للتوعوية الأسرية، ودورات تدريبية لشباب الخريجين لمساعدتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتدريب على المهارات الوظيفية، كما تضمنت فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى، فضلًا عن استقبال طلبات الغارمين والغارمات لبحث حالات الإفراج عنهم، وذلك بالتعاون بين المؤسسة ومؤسسة «مصر الخير».

وقال بهاء أن فعاليات المبادرة لم تقتصر على الخدمات التوعوية، لكن امتدت لتشمل أنشطة ترفيهية خاصة بالطفل، بإقامة مسرح العرائس للأطفال وأنشطة فنية ومتنوعة لتنمية الإبداع لديهم.

جديرًا بالذكر أن مبادرة «أنت الحياة» التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة تأتي من أجل تنمية المواطن المصري البسيط في القرى والمحافظات الأكثر احتياجًا، والتي تعد أول فعالية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن_ توعية اجتماعية وصحية ونفسية ودينية_ وقد سبق وانطلقت المبادرة في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، لتصل إلى محافظة الوادي الجديد في الفتره من9نوفمبر الي 11نوفمبر2023.

يأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.


ياتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومؤسسة حياة كريمة، وتحت ورعاية اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

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