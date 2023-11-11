حبر على ورق أم خطوة جدية؟ خبير يكشف لفيتو أهداف القمة العربية الإسلامية

القمة العربية الإسلامية، انتهت القمة التي عقدت في المملكة العربية السعودية اليوم السبت، بهدف بحث العدوان الإسرائيلي على غزة، وسط إدانات لقصف قطاع غزة واستهداف الأطفال والنساء والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وضرورة إدخال المساعدات إلى غزة

القمة جاءت متأخرة

وحول إمكانية تنفيذ المخرجات التي صدرت عن القمة العربية الإسلامية، وهل يمكن تنفيذها على أرض الواقع، قال محمد الجزار الباحث في العلاقات الدولية، إن القمة العربية الإسلامية جاءت متأخرة نسبيا حيث إنها تأتي بعد شهر من العدوان علي غزة , شهدت خلالها حالة من الهلاك والتدمير للبشر والحجر , وسقوط آلاف الشهداء والمصابين من أبناء غزة وفلسطين.

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البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية

وأضاف محمد الجزار أن مخرجات القمة العربية الإسلامية وبيانها الختامي والقرارات الواردة فيه يمكن أن تؤدي إلي حث المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي علي غزة , وذلك يتضح من البنود الواردة في البيان الختامي للقمة , والذي وصف ما يحدث في غزة بأنه كارثة إنسانية , تكرس للاحتلال , محملين إسرائيل بأنها مسؤولة عن استمرار الصراع وتفاقمه وخرقها لمبادئ القانون الدولي والإنساني.



إدانات كثيرة ومطالبات خارجية تفتقر إلي أدوات التنفيذ الواقعية



وتابع الجزار:" أن المدقق في البيان الختامي للقمة المشتركة يجد أنه تجاوز العشرين بندا افتتحت أغلبها بعبارات الإدانة والرفض والمطالبة وهو ما يشكك في جدوي هذه القرارات عمليا لأنها بمثابة إضافة جديدة لسلسلة من القرارات العربية والإسلامية التي اتخذتها المنظمات الدولية العربية والإسلامية علي مدار تاريخ القضية الفلسطينية , ولم تسفر عن شيء.

مخرجات القمة العربية الإسلامية، فيتو



واشار الباحث في العلاقات الدولية أن ذلك يعتبر تكرارا وإعادة تدوير للقرارات المستهلكة , والتي تعبر عن ضعف وغياب فاعلية المنظمات العربية والإسلامية وعدم قدرتها علي التأثير في المجتمع الدولي.

وأوضح محمد الجزار أن البنود المتعلقة بالإدانة والرفض رغم ما ورد فيها من تصعيد للهجة العربية الإسلامية ووصف إسرائيل بحكومة الاحتلال الاستعماري , ورفض تبرير العدوان تحت أي ذريعة , مع الدعوة لكسر الحصار المفروض علي غزة , هي بنود ليست بجديدة علي العمل العربي الإسلامي المشترك في جوهرها ولم تأت مصحوبة بأدوات عملية تنفيذية تمكن الدول المجتمعة من اتخاذ قرار مثلا بفتح جسر بري لإدخال المساعدات تحميه هذه الدول.

وأضاف الجزار أن البنود المتعلقة بمطالبة مجلس الأمن بالتدخل لوقف الحرب , وكذلك مطالبة الدول بوقف تصدير الأسلحة للكيان الصهيوني , تدخل ضمن حرب التصريحات والدعاية والفرقعات , وذلك لأن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن جلهم يدعم إسرائيل ويقدمون لها المساعدات العسكرية لها.

واكد الباحث في العلاقات الدولية أن القرارات الواردة في البيان الختامي للقمة رغم أنها قوية علي المستوي النظري , لا تزال تفتقر إلي أدوات للتنفيذ العملي ولهذا نجد أن من بين قرارات القمة نفسها الدعوة إلي عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت وهو ما يدلل علي أن زعماء القمة علي بينة أن القمة ليست كافية لوقف العدوان علي غزة وأنها بمثابة استجابة للضغوط الشعبية علي الحكومات العربية الإسلامية ولذر الرماد في العيون



وفيما يتعلق بدمج القمتين العربية والإسلامية أوضح محمد الجزار فمما لا شك فيه أن ذلك يأتي في صالح دعم القضية الفلسطينية , وذلك لأن منظمة التعاون الإسلامي تضم في عضويتها 57 دولة عربية إفريقية أسيوية أوروبية , بينما جامعة الدول العربية تضم في عضويتها 22 دولة فقط.



وأضاف محمد الجزار أن دمج القمتين العربية والإسلامية يصب في صالح القضية الفلسطينية لأن المنظمتين قد يشكلان أداة للضغط أمام المجتمع الدولي , وخاصة الأمم المتحدة , والقوي الدولية التي لها مصالح مع الدول المحورية التي تتمتع بعضوية منظمة التعاون الإسلامي.

وتابع:"ورغم ذلك فإن عملية دمج القمتين جاءت لمحاولة التغلب علي الخلافات والانقسامات العربية بشأن التعامل مع الأزمة الفلسطينية , والتستر وراء موقف إسلامي موحد تبرز فيه القوي الإقليمية المحورية في الصدارة لتتحمل عبء اللهجة الشديدة المدينة والرافضة للعدوان علي غزة ".



واستطرد أنه مما لا شك فيه أن كلا من مصر والسعودية وتركيا وإيران وماليزيا وإندونيسيا بوصفها دولا إسلامية محورية في المنطقة يمكن أن تلعب دورا مشهودا لحلحلة الأزمة الكارثية التي تشهدها غزة والأراضي الفلسطينية , خاصة أن بيان القمة أعطي لكل من مصر والسعودية وتركيا وإندونيسيا من بين دول أخري مذكورة بجانبهم دورا مهما للتحرك الدولي الفوري من أجل وقف الحرب علي غزة.



وفضلا عن ذلك فإنه رغم وجود قوي دولية إسلامية يمكن أن تقوم بدور مهم في وقف العدوان فإن هناك العديد من أوراق الضغط التي تملكها الدول العربية لتتعامل بها مع إسرائيل لتجبرها علي وقف العدوان أهمها التهديد بالانسحاب من اتفاقيات التطبيع التي تمت خلال العامين السابقين , بجانب امكانية استخدام الدول العربية أوراق ضغط علي حلفاء إسرائيل الذين لهم مصالح في المنطقة كأمريكا والغرب من خلال مطالبتهم مثلا بإخراج القواعد العسكرية التابعة لهم من الدول العربية.



وتابع:" فضلا عن غلق الممرات الملاحية أمام سفنهم العسكرية , بالإضافة إلي غلق المجال الجوي العربي أمام الطائرات العسكرية والمدنية الغربية الداعمة للكيان الصهيوني , وغيرها من أوراق ضغط ".



وأكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت بالمملكة العربية السعودية، على دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.

قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان



وطالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.25 بتاريخ 26/10/ 2023، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا.



وطالب القرار جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر الى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الارهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم ومساجدهم وكنائسهم وكل مقدراتهم.

قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات



كما طالب البيان مجلس الأمن اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع ادخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والانترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على اسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية والغاء اجراءاتها الوحشية اللاإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.



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