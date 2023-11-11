محمد حلاوة: القمة العربية اليوم وتوصياتها تثمن دور مصر وما اتخذته من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن القمة العربية اليوم وتوصياتها تثمن دور مصر وما اتخذته من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالقمة العربية الإسلامية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض تؤكد مطالب قمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة الشهر الماضي، والتي دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار ومنح جهود التهدئة الفرصة لإدخال المساعدات الطبية والغذائية للشعب الفلسطينى ومنع أي إجراءات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، حيث دعا الرئيس السيسي المجتمع الدولى لضمان الوقف الفورى للحرب فى غزة وإجراء تحقيق فى إنتهاكات إسرائيل بحق المدنيين العزل، محذرا من توسع المواجهات العسكرية بالمنطقة.

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وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر في كلمته عن مشاعر وضمائر كل المصريين والعرب، عندما طالب بالتحقيق الدولى العاجل في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل وقصف قوات الاحتلال المنازل والمستشفيات والمدارس وارتكابهم جرائم واضحة بحق المدنيين من النساء والأطفال.



وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن تحذير الرئيس للقوى الكبرى وللعالم أجمع من أن استمرار إسرائيل فى شن حربها ضد المدنيين العزل في غزة من شأنه أن يفجر الوضع فى المنطقة وأن يوسع دائرة الحرب لتطال أطرافا أخرى بما يعنى تهديد الاستقرار فى الشرق الأوسط بكامله القريب من أوروبا والتأثير سلبًا في المصالح الاقتصادية للعالم أجمع.



وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا وحاسمًا فى تذكير العالم بأن مصر أدانت منذ البداية، استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لكنه في الوقت نفسه يؤكد بوضوح رفض مصر سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأي دعوى أخرى.



واعتبر محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن المطالب الستة التي حملها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس الأمن وللمجتمع الدولي اليوم تلخص وتجمع كل المطالب المصرية والعربية وتضع حدا للمآساة الإنسانية فى غزة، وفي مقدمتها الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء.



من الشعب الفلسطيني، وضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية.. وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصمتها القدس الشرقية، وإجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولـي.