جمال العدل: أتمني دعمًا من تركي آل الشيخ لفيلمين أو ثلاثة لي

رحب المنتج جمال العدل بفكرة الإنتاج المشترك بين مصر والهيئة السعودية للترفيه بقيادة تركي آل الشيخ، "نظرًا لما قدمته تلك الهيئة من طفرات وتوسعات فنية لا مثيل لها" بحسب قوله.

وقال جمال العدل في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج “حبر سري”: لو أنا كنت ماسك إنتاج فيلم ولاد رزق كنت أرحب جدا بمشاركة المستشار تركي، فهو متميز ومتفرد فى كل ما يقدمه، إضافةً إلى كونه، سريع الإيقاع بطريقة غير طبيعية، وله أياد خضراء على كثيرون بالوسط الفني.. وأدعم كل ما يقدمه بالمملكة العربية السعودية وأتمني أن يدعم لي فيلمين أو ثلاثة او لغيري، وسأوافق بكل تأكيد.

Advertisements

وخلال الساعات الماضية كان تصدر المنتج جمال العدل محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاته المثيرة التي أدلى بها خلال استضافته في برنامج "حبر سري" والمذاع عبر قناة القاهرة والناس.

تصريحات جمال العدل

وتحدث المنتج جمال العدل عن العديد من القضايا والكواليس الفنية في الوقت الحالي، كما كشف تفاصيل عن الأعمال الفنية التي قدمها مؤخرا وكواليس خلافه مع خالد النبوي، وجاء أبرزها كالتالي:

ـ خالد النبوي لم يشارك في أعمال كتير منهم فيلم ولاد رزق بسبب رغبته إن اسمه يتكتب قبل أسماء الممثلين في الدعاية وعلى التترات.

ـ عملنا ديكورات لمسلسل واحة الغروب وصلت لـ 16 مليون جنيه.

ـ يجوز اشتغل مع خالد النبوي تاني وإحنا اتصالحنا مفيش مشكلة.

-بيومي فؤاد ممثل رائع ودمه خفيف وممثل كبير ولما يكلمني بقوله أنت أهم من المنطقة دي.

ـ وفاة سامي العدل هزتني.. رغم أنه كان مريض قبلها بـ 20 يوما.

ـ معجبنيش فكرة فيلم تاج وأن تامر حسني يخرج ويمثل وينتج ويعمل كل حاجة.