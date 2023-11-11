السيطرة على حريق مخزن لعب أطفال بالمنشية في الإسكندرية (صور)

سيطرت قبل قليل، قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية علي حريق نشب في مخزن ألعاب أطفال بسوق الورق بمنطقة المنشية وسط المدينة وخلف قسم شرطة المنشية، وذلك قبل أن يمتد الحريق للمخازن والمحلات المجاورة له، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت اخطارا من قسم شرطة المنشية بنشوب حريق في مخزن لألعاب الأطفال في احد الشوارع الخلفية من القسم، علي الفور توجهت قوة من القسم بصحبه سيارات الدفاع المدني والحريق والاسعاف.

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وتبين نشوب حريق في مخزن لألعاب الأطفال وأتت النيران علي محتويات المخزن بسبب وجود مواد بلاستيكية ساعدت علي سرعة اشتعال الحريق،وجري السيطرة على الحريق قبل امتداده الي باقي المحلات والمخازن المجاورة، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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