السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

الفاو: 2 تريليون دولار الإنفاق العالمي على استيراد الغذاء في 2023

السلع الغذائية،فيتو
السلع الغذائية،فيتو

توقعت  منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن يستمر الإنفاق العالمي لاستيراد المواد الغذائية بالارتفاع في العام 2023، لكن بوتيرة تقل بكثير عن العامين الماضيين بسبب تباطؤ ارتفاع الأسعار.

وعلى مدار العام الحالي، يتوقع أن تنفق الدول 2 تريليون دولار ثمن استيراد مواد غذائية ومشروبات، حسبما ذكرت منظمة "الفاو" في تقريرها نصف السنوي عن "توقعات الغذاء".

ويشكل هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 1,8% عن العام الفائت، بينما بلغت الزيادة 18% في العام 2021، و11% في العام 2022. 

Advertisements

ارتفاع واردات السكر والخضار والفواكه

وعلى الصعيد العالمي، جاء الارتفاع نتيجة لزيادة ثمن واردات السكر بنسبة 12,5%، والفواكه والخضار بنسبة 7%، والتي ارتفعت أسعارها في الأسواق العالمية.

لكن فاتورة استيراد الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية انخفضت بنسبة 13%.

الفاو 

وللمرة الأولى منذ العام 2020، ارتبط ارتفاع الفاتورة الإجمالية للدول بشكل أساسي بزيادة حجم الواردات وليس بارتفاع الأسعار.

وتقف البلدان المرتفعة الدخل وراء ارتفاع الفاتورة الإجمالية إذ تستورد مجموعة واسعة من المنتجات.

البلدان المنخفضة الدخل وفاتورة استيراد السلع

ومن المتوقع أن تشهد البلدان المنخفضة الدخل، التي تستورد المواد الغذائية الأساسية بشكل رئيسي، انخفاضًا في فاتورتها بنسبة 11%.

وبالنسبة للبلدان ذي الدخل المنخفض، والبلدان النامية التي تستورد أكثر مما تصدر، وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا يرتبط انخفاض فاتورتها بانخفاض الأسعار فحسب، بل باستيرادها كميات أقل.

وقالت "الفاو" إن هذه الدول تعاني من ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل عملتها، ما يجعل الشراء من السوق العالمية أكثر تكلفة بالنسبة لها، إذ تتم عمليات التبادل غالبًا بالعملة الأميركية.

وتقدّر "الفاو" أنّ هذه الدول مقيّدة بمواردها المالية وديونها وتكاليف النقل المرتفعة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استيراد المواد الغذائية أستيراد السلع البلدان النامية الدوري المصري ارتفاع سعر صرف الدولار

الأكثر قراءة

علاقة غير شرعية مع حماته، سيدة وشقيقها يقتلان زوجها في سوهاج

خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا الأحد

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

31 قرارا للقمة العربية الإسلامية المشتركة المخصصة لمناقشة العدوان على غزة، وتحفظ تونس والعراق

الحكومة تقرر إيقاف بطاقات التموين لـ53 ألف مواطن

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شاب داخل جوال بجوار مزلقان ناهيا

من الحبس لـ "البراءة".. رحلة محاكمة سلمى الشيمي بالتعدي على القيم الأسرية.. 28 فيديو خادش للحياء العام وصور بملابس مثيرة للغرائز ضمن الأحراز

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

تخصيص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

توقعات الأبراج، حظك الأحد 12-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

اعترف بالجريمة واكتشفوا براءته بعد 35 سنة في السجن

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم 11-11-2023

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

المصري هاني عتيبة.. أول شخصية غير إنجليزية يترأس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

طلب الدعاء من الغير لا يجوز في هذه الأحوال

ما حكم تأجيل الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية