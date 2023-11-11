بحضور محمود حميدة، الصحفيون يقفون دقيقة إجلال وتقدير لصمود الشعب الفلسطيني (صور)

نقابة الصحفيين، دعا الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، المشاركين في اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني بمقر النقابة، للوقوف دقيقة إجلال وتقدير لصمود الشعب الفلسطيني.

وكان من ضمن الحضور النجم محمود حميدة، والدكتور زياد بهاء الدين، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام الصحفيين، والكاتبة سلوى بكر والكاتبة أهداف سويف وعدد كبير من الصحفيين المشاركين.

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دعت نقابة الصحفيين للمشاركة في فعاليات اليوم التضامني تحت عنوان "شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين"، اليوم السبت فى مقر نقابة الصحفيين.

فعاليات اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني

وتضمن اليوم عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال (ارسم مع فلسطين) مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وكلمات عدد من الكتّاب والفنانين، منهم الفنان محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى (تفصيل ثانوى) تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.

غزة، ويختتم اليوم بفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، وفرقة الورشة المسرحية.