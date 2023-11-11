للمرة الأولى منذ اتفاق التقارب، لقاء يجمع الرئيس الإيراني وولي العهد السعودي

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، للمرة الأولى منذ توصل البلدين إلى اتفاق تقارب مفاجئ، في مارس الماضي، برعاية صينية، حسب وسائل إعلام سعودية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) على منصة "إكس" تويتر سابقًا صورة للزعيمين خلال اجتماع ثنائي على هامش قمة مشتركة لقادة دول الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي في الرياض.

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية في أول زيارة له إلى المملكة منذ إعلان مناقشات التطبيع بين البلدين في مارس الماضي.

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ويشارك قادة الدول العربية والإسلامية في الرياض اليوم السبت في قمة عربية إسلامية طارئة لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

واستقبلت الرياض حتى مساء أمس الرئيس السوري والرئيس الفلسطيني، وأمير دولة قطر، وولي عهد مملكة البحرين، ورئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، ورئيس جمهورية طاجيكستان.

قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية

وكان من المفترض أن تعقد الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قمتين منفصلتين، غير أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت السبت عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" اليوم السبت.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان في حسابها على منصة "إكس"، بأن قرار دمج القمتين جاء "استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها".

وتهدف الجامعة العربية إلى إظهار "كيفية التحرك العربي على الساحة الدولية لوقف العدوان ودعم فلسطين وشعبها وإدانة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه"، حسبما قال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي.