إسرائيل توجه طلبا للقادة العرب تزامنا مع انعقاد القمة العربية الإسلامية

القمة العربية، طالب المتحدث باسم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أوفير جندلمان القادة العرب، بالتحرك الفوري لتحرير 200 مختطف لدى حماس.

وكتب جندلمان على منصة "اكس" : "نطالب قادة جميع الدول العربية بالتحرك من أجل الإفراج الفوري عن أكثر من 200 مختطف ومفقود، تحتجزهم حماس وداعش.. الأطفال والفتيات والفتيان والنساء والرجال وكبار السن".

وزعم: "عليكم إدانة المجازر التي ارتكبتها حركة حماس وداعش والحرب على إسرائيل"، وذلك على حد قوله.

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وأدعى المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: داعش أخذ أهالي غزة رهائن ويستخدمهم دروعا بشرية، في حين أن قادته يختبئون في أعماق الأرض وراعيهم الإيراني ضيف عليكم"، وذلك على حد وصفه.

1/ We call upon the leaders of all the Arab countries to act for the immediate release of more than 200 abducted and missing people, who are being held by Hamas-ISIS - babies, girls, boys, women, men and elderly people.



They are Muslims, Jews and members of other religions. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 11, 2023

انطلاق القمة العربية الإسلامية بشأن غزة

وانطلقت اليوم السبت القمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة والمقامة في العاصمة السعودية الرياض.

وتوافد رؤساء وزعماء الدول والوفود المشاركة إلى مقر إقامة القمة العربية الإسلامية الطارئة المقامة في العاصمة السعودية الرياض.

قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية

وكان من المفترض أن تعقد الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قمتين منفصلتين، غير أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت السبت عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" اليوم السبت.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان في حسابها على منصة "إكس"، بأن قرار دمج القمتين جاء "استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها".

وتهدف الجامعة العربية إلى إظهار "كيفية التحرك العربي على الساحة الدولية لوقف العدوان ودعم فلسطين وشعبها وإدانة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه"، حسبما قال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي.

عقد قمة عربية طارئة بشأن فلسطين

وفي الـ 25 من أكتوبر الماضي، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قادة الدول العربية إلى عقد قمة طارئة.

وأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت طلبا رسميا من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية، التي ترأس الدورة الحالية (32) في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن الأمانة العامة تلقت، طلبا رسميا من فلسطين والمملكة العربية السعودية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرتين الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.