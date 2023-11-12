أسباب اختلاف سعر الجنيه الذهب من شركة إلى أخرى

تتفاوت أسعار الجنيه الذهب من شركة إلى أخرى فى السوق المحلي وداخل محلات الصاغة من شركة إلى أخرى رغم أن المواصفات والأوزان تكون تقريبا واحدة.

ويقبل الكثير من المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم في الذهب في الإقبال على شراء الجنيهات الذهب لما تتمتع به من فوائد وعوائد عن الاستثمار بها.

اسعار الجنيه الذهب

جنيه ذهب عيار 21 من «لازوردي» بسعر 22470 جنيهًا

سعر جنيه الذهب عيار 21 «بي تي سي» بلغ 22815 جنيهًا

جنيه الذهب عيار 21 «سويس جولد» بسعر 23755 جنيهًا

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جنيه الذهب عيار 21 «بي تي سي» بسعر 22780 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب من«إيجبت جولد» بسعر 22865 جنيهًا

أسباب تفاوت الجنيه الذهب فى الاسواق

وفسرت شعبة الذهب أسباب التفاوت الطفيف فى سعر الجنيهات الذهب في الأسواق نظرا للآتي التغليف الخاص بكل شركة وذلك وفقا لما قال لطفى منيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأوضح نائب رئيس الشعبة فى تصريحات خاصة، أن سعر الجنيه الذهب يمثل 8 جرام في سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة اليوم ثم يضاف إليها ما يقرب من 400 جنيه تقريبا أو 450 جنيه هي قيمة التغليف الخاصة بالجنيه الذهب وقيمة الكاش باك التى تسترد عند البيع وهي تختلف من شركة إلى أخرى.