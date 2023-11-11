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رياضة

الدوري المصري، علاء عبد العال يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي

الجونة،فيتو
الجونة،فيتو

الدوري المصري، كشف علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت على استاد خالد بشارة بالغردقة، والمؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

تشكيل الجونة 

احمد مسعود، صبري رحيل، احمد عبد الرسول، أحمد حسام، أحمد محمود، محمد الدغويمي، اليو جاتا، احمد بلحاج، ايمن موكا، اروند، جابريل.

و أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمباراة الجونة 

تشكيل الأهلى لمباراة الجونة

وجاء تشكيل الأهلى لمباراة الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

خط الدفاع: محمد هاني، ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبدالفتاح 

خط الوسط: كوكا، أفشة، نيدفيد 

خط الهجوم: الشحات، طاهر، موديست 

الأهلى يبحث عن الفوز على الجونة والانفراد بالصدارة

 ويدخل المارد الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام الجونة بحثًا عن تحقيق الفوز والانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن بيراميدز صاحب المركز الاول برصيد 13 نقطة.

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ويأمل الأهلى فى تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه الوصافة برصيد 12 نقطة جمعها من خوض أربع مباريات حيث نجح في تحقيق الفوز بهم جميعا وأحرز لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 3 أهداف.

الجونة يأمل في تحقيق الفوز على الأهلى

 وعلى الجانب الآخر يدخل فريق الجونة بقيادة مدربه علاء عبد العال مباراة الأهلى اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الـ11 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز العاشر برصيد 8 نقاط جمعها من خوض 5 مباريات حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر في مباراة واحدة فقط وأحرز لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والجونة

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم إدارة مباراة الأهلى والجونة إلى حكم الساحة ا محمد يوسف ويعاونه هاني عبد الفتاح واسامة عبد اللطيف، ومحمود ناصف حكم رابع ومصطفى مدحت حكمًا للفيديو ويساعده محمد عباس قابيل.

قائمة الأهلى لمباراة الجونة

 في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، كريم وليد (نيدفيد)

في خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر

21 مباراة جمعت الأهلي والجونة

والتقى الأهلي مع  الجونة في 21 مباراة  بواقع 19 مباراة ببطولة الدوري الممتاز ومباراة في كأس مصر ومثلها في كأس الرابطة حيث فاز المارد الأحمر في 12 مباراة مقابل فوز وحيد للفريق الساحلى وانتهت 8 مباريات بالتعادل.

وسجل لاعبو الأهلي 42 هدفًا في شباك الجونة مقابل 10 أهداف سكنت الشباك الحمراء من الفريق الساحلي عبر تاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات.

ويعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على الجونة بنتيجة 0/13 في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر عام 2015.

بينما يعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي والجونة ببطولة الدوري الممتاز إلى الدور الأول من منافسات موسم  2019-2020 عندما نجح المارد الأحمر في الفوز على الجونة برباعية نظيفة حملت توقيع وليد سليمان ثلاثة أهداف هاتريك وحسين الشحات هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

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