الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد أحد تلميذي عمواس

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس كليوباس الرسول أحد تلميذي عمواس.

﻿ أحد تلميذي عمواس

في مثل هذا اليوم استشهد القديس كليوباس الرسول وهو أحد السبعين رسولًا. وهو من سبط يهوذا. كما أنه أحد تلميذيّ عمواس اللذَيْن ظهر لهما السيد المسيح في يوم قيامته وهما منطلقان من أورشليم إلى عمواس ودار بينهم حوار طويل وعرَفاه عند كسر الخبز ( لو 24: 12 – 35).

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كرز هذا الرسول بمدينة اللدّ بأرض فلسطين. وقُتل بها وكان عمره مائة وعشرين سنة، ونال إكليل الشهادة. ودُفن بمدينة اللدّ.

تزامنا مع احتفالات الكنيسة.. قصة استشهاد القديس كيرياكوس أسقف أورشليم

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس كيرياكوس أسقف أورشليم ووالدته.

قصة أسقف أورشليم

واستشهد القديس كيرياكوس أسقف أورشليم ووالدته، وكان يهوديًا من أورشليم واسمه يهوذا وحضر حادثة ظهور الصليب المقدس على يدي القديسة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين، ولما وضعوا الصليب على الميت فقام آمن بالسيد المسيح ونما بسرعة في النعمة والقامة الروحية حتى استحق أن يُقام أسقفًا على أورشليم باسم كيرياكوس.

ولما مات قسطنس ابن قسطنطين وثب على الحكم ابن أخت قسطنطين ويُدعى يوليانوس وكان محبًا لعبادة الأوثان فجحد المسيح وعبد الأوثان حتى دُعى يوليانوس الجاحد.

اضطهد يوليانوس المسيحيين وكان يجبرهم على التبخير للأوثان وتقديم الذبائح لها وأجبرهم على الاستشهاد، ولما سمع بالقديس كيرياكوس أسقف أورشليم وأنه يثبت المسيحيين على إيمانهم حضر بنفسه إلى أورشليم واستدعى الأسقف كيرياكوس وعرض عليه عبادة الأوثان فرفض فعذبه عذابات شنيعة وكانت والدة كرياكوس حاضرة تعزيه، ومن ضمن العذابات أنه قطع عدة أعضاء من جسم كيرياكوس ورماها فأخذتها أم كيرياكوس ووضعتها مكانها ورشم عليها كيرياكوس بعلامة الصليب فعادت صحيحة وسليمة.

ولما تعب يوليانوس الجاحد من تعذيبه أمر أن يقطعوا رأسه ورأس أمه بحد السيف فنالا إكليل الشهادة

