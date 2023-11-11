السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد أحد تلميذي عمواس

الكنيسة
الكنيسة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس كليوباس الرسول أحد تلميذي عمواس.

 

﻿أحد تلميذي عمواس

في مثل هذا اليوم استشهد القديس كليوباس الرسول وهو أحد السبعين رسولًا. وهو من سبط يهوذا. كما أنه أحد تلميذيّ عمواس اللذَيْن ظهر لهما السيد المسيح في يوم قيامته وهما منطلقان من أورشليم إلى عمواس ودار بينهم حوار طويل وعرَفاه عند كسر الخبز ( لو 24: 12 – 35).

 

Advertisements

 

كرز هذا الرسول بمدينة اللدّ بأرض فلسطين. وقُتل بها وكان عمره مائة وعشرين سنة، ونال إكليل الشهادة. ودُفن بمدينة اللدّ.

 

تزامنا مع احتفالات الكنيسة.. قصة استشهاد القديس كيرياكوس أسقف أورشليم

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس كيرياكوس أسقف أورشليم ووالدته.

 

قصة أسقف أورشليم

واستشهد القديس كيرياكوس أسقف أورشليم ووالدته، وكان يهوديًا من أورشليم واسمه يهوذا وحضر حادثة ظهور الصليب المقدس على يدي القديسة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين، ولما وضعوا الصليب على الميت فقام آمن بالسيد المسيح ونما بسرعة في النعمة والقامة الروحية حتى استحق أن يُقام أسقفًا على أورشليم باسم كيرياكوس.

 

ولما مات قسطنس ابن قسطنطين وثب على الحكم ابن أخت قسطنطين ويُدعى يوليانوس وكان محبًا لعبادة الأوثان فجحد المسيح وعبد الأوثان حتى دُعى يوليانوس الجاحد.

 

اضطهد يوليانوس المسيحيين وكان يجبرهم على التبخير للأوثان وتقديم الذبائح لها وأجبرهم على الاستشهاد، ولما سمع بالقديس كيرياكوس أسقف أورشليم وأنه يثبت المسيحيين على إيمانهم حضر بنفسه إلى أورشليم واستدعى الأسقف كيرياكوس وعرض عليه عبادة الأوثان فرفض فعذبه عذابات شنيعة وكانت والدة كرياكوس حاضرة تعزيه، ومن ضمن العذابات أنه قطع عدة أعضاء من جسم كيرياكوس ورماها فأخذتها أم كيرياكوس ووضعتها مكانها ورشم عليها كيرياكوس بعلامة الصليب فعادت صحيحة وسليمة.

 

ولما تعب يوليانوس الجاحد من تعذيبه أمر أن يقطعوا رأسه ورأس أمه بحد السيف فنالا إكليل الشهادة
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تلميذي عمواس الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة الأرثوذكسية استشهاد أحد تلميذي عمواس

الأكثر قراءة

طلب غريب من رئيس وزراء إسرائيل لزعماء الدول العربية

تهرب بمصافحة السيسي، رد فعل لافت من أردوغان في أول لقاء يجمعه بالأسد (فيديو وصور)

علاقة غير شرعية مع حماته، سيدة وشقيقها يقتلان زوجها في سوهاج

خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا الأحد

الحكومة تقرر إيقاف بطاقات التموين لـ53 ألف مواطن

أسعار السكر مساء اليوم السبت

تعرف على سبب مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة

الجيش الإسرائيلي يحذر المواطنين: اخرجوا من تطبيق واتساب الآن

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 12-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 12-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

تخصيص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر مساء اليوم السبت

ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد ارتفاع التضخم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى أحقية الطرف المعافى مِن الزوجين في طلب التفريق بسبب إصابة الآخر بمرض ألزهايمر؟

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

طلب الدعاء من الغير لا يجوز في هذه الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية