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ثقافة وفنون

فيلم فوي فوي فوي يحقق 280 ألف جنيه بشباك تذاكر أمس الجمعة

فوي فوي فوي، فيتو
فوي فوي فوي، فيتو

 يواصل فيلم فوي فوي فوي والذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج والفنانة نيللي كريم وعدد من النجوم، في تحقيق إيرادات جيدة في شباك التذاكر منذ عرضه في دور العرض السينمائي. 

إيرادات فوي فوي فوي 

 وحقق فيلم فوي فوي فوي إيرادات 280 آلاف و594 جنيها في شباك التذاكر بصالات العرض أمس الجمعة 10 نوفمبر 2023.

المخرج عمر هلال

وقال في تصريح خاص لـ"فيتو": بعد 5 أيام فقط فيلم ڨوي ڨوي ڨوي لاقى صدى وحبًّا كبيرًا جدًّا سواء في مصر أو أثناء العرض الخاص بالأمس في الرياض ثم نعلم أنه تم اختياره لينافس بالأوسكار ويمثل مصر، فأشعر وكأني في حلم الله أكبر.

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وتابع: “سعيد وفخور إني همثل بلدي في العالم، الواحد لما بتفرج على الأولمبياد أو كأس العالم أو بنشوف محمد صلاح بيمثل بلده إزاي بيكون نفسه يعمل أي حاجة لبلده والحمد لله إننا قدرنا نوصل للترشح ونتمنى الوصول للتصفيات”.

وعن الأزمة التي أثيرت خلال المؤتمرالصحفي الذي أُقيم بالعرض الخاص الأول للفيلم في مصر بينه وبين أحد الصحفيين والذي أخذ البعض أنه يهين ويسخر من الأسئلة التي وُجهت إليه.. قال “هلال” لــ “فيتو”: مبدئيًّا لا أجرؤ على السخرية أو الإهانة أو التقليل من أى رمز إعلامي وصحفي، ولا أجرؤ على التقليل من إي إنسان أنا مين أصلا لسه.

وقال: الصحفي الذي ارتبط اسمه بالأزمة دمه خفيف والتقينا لأول مرة أثناء دخولى على الريد كاربت وأجريت معه حوارًا مسجلًا بالفيديو بمفرده وكانت ردودي جيدة وهو يشهد بهذا وأنه طلب مني أن يتم حوار بينا مرة أخرى لن أمانع بلا شك.. ولكن سؤاله لي أثناء الندوة في الأصل كان كوميدي، فبدون حرق لنهاية الفيلم.. فهو كان يرى أن نهاية النصابين جيدة وهذا غير صحيح النهاية محزنة جدًا وهو ما حاولت أن أٌفهمه إياه بقولي نهاية لا اتمنها لي ولا لأصدقائي أو أهلي أو أحد.. لأن جميع من تأمروا فى الفيلم أو بمعنى دارج نصابين لاقوا مصائر كارثية.. وهذه رسالة الفيلم.

وأضاف: كل التقدير والامتنان لجميع الوسائل الإعلامية والصحفية وكامل احترامي لجميع العاملين بها.

تفاصيل فيلم ڨوي ڨوي ڨوي

 والفيلم يدور في إطار من دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. 

في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق، وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود، ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

ويأتي من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

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