السبت 11 نوفمبر 2023
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سياسة

أستاذ علوم سياسية: هناك تصميم من الزعماء العرب على دعم الحق الفلسطينى

هبة البشبيشى،فيتو
هبة البشبيشى،فيتو

القمة العربية، قالت الدكتورة هبة البشبيشى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن من أهم مخرجات القمة العربية الإسلامية التى تعقد بالرياض هو الدعم غير المسبوق للقضية الفلسطينية خاصة وان هناك تصميما من الرؤساء والملوك العرب على دعم الحق الفلسطينى فى ظل الاعتداءات المستمرة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة مما سيجعل العديد من الدول العربية وعلى رأسها السعودية وقطر تعيد حساباتها مرة أخرى فى مسالة التطبيع السريع مع إسرائيل 

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إسرائيل أصبحت تتعامل بقوة مفرطة تجاة الفلسطينيين 

 

واكدت فى تصريح لفيتو: من الواضح  أن إسرائيل أصبحت تتعامل بقوة مفرطة تجاه الفلسطينيين وتجاه القضايا العربية بدليل الاعتداءات اليومية على المدنيين فى غزة وارتكاب مجازر إبادة جماعية للشعب الفلسطينى لدفعهم إلى الهجرة من القطاع وبالتالى السكوت سيجعلهم يتمادون فى هذه الجرائم لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وهى الخطة التى عبر عنها بلينكن وبايدن وعبر عنها نتنياهو وقادة إسرائيل بأن هناك أملا فى تنفيذ المخطط حتى وإن كان على المدى البعيد 

 

القرارات المتوقعة من القمة العربية

 

وتابعت: هناك العديد من القرارات المتوقعة من القمة العربية وعلى رأسها الدعم المادى والعينى الفورى للشعب الفلسطينى والدعوة لمؤتمر إعمار غزة وتوفير الغذاء وإقامة مستشفيات ميدانية لعلاج الجرحى والمصابين بعد أن أصبحت العديد من المستشفيات خارج الخدمة خاصة وأن المشاهد التى تنقل عبر الفضائيات تكشف حجم المأساة الإنسانية التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى فى غزة للدرجة التى وصلت إلى حد وجود أزمة فى دفن الموتى أو  إخراج الجثث من تحت الأنقاض 

 

مصر دائما المدافع الأول عن الحق الفلسطينى

 

 

وواصلت حديثها قائلة: إن كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية الإسلامية وضعت قادة العالم الإسلامي أمام مسئوليتهم التاريخية وكشفت أبعاد المخطط الإسرائيلى كما كشفت عن الدور المصرى وان مصر دائما المدافع الأول عن الحق الفلسطينى فى إقامة دولته على ترابه الوطنى 


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القمة العربية القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية إعمار غزة

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