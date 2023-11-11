استمرار دعم الفنانين لأهالي فلسطين بطرق مختلفة

حرص عدد من الفنانيين الاستمرار في دعمهم لأهل فلسطين بطرق مختلفة إما دعما معنويا أو ماديا في ظل ما يشهده أهل غزة من قصف عنيف وإبادة جماعية على يد الكيان الصهيوني.

تامر حسني

فقد كتب تامر حسني عبر ستوري انستجرام قائلا: "لا حول ولا قوة الا بالله، معجزة من عندك يا رب سامحنا يا الله قد لا نفهم حكمتك ولكن لا شيء يفوق يقيننا برحمتك".

وطالب جمهوره بالتقرب إلى الله والطلب من الله بتخفيف الأوضاع على أهل غزة قائلا: "إننا نقرب لربنا أكتر أكيد حاجة أحسن وأكيد أحسن اننا نفتح القرآن ونقرا فيه ولو صفحه ايًا كانت عنينا نزلت على أي آية.. قراءة القرآن في حد ذاته اصلًا ثواب كبير سبحان الله وبحمده".

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محمد سلام

ونشر الفنان محمد سلام فيديو عبر صفحته على موقع الصور "الشهير" إنستجرام يوضح فيه عدم مشاركته في عرض مسرحية زواج اصطناعي بموسم الرياض بسبب ما يحدث في فلسطين.

زينة

ونشرت الفنانة زينة، صورا لها برفقة أولادها وهم يشاركون بصحبتها، في مساعدة الهلال الأحمر المصري لتقديم المساعدات الطبية والغذائية لأهل غزة.

وقالت "ألف حمد وشكر الله تجربة لن ننساها أنا وولادي... اللي يقدر يروح وياخد أولاده ويتبرع لازم نعلم ولادنا اللي اتعلمناه من أهلنا".

الفنانة هدير عبدالناصر

وأعلنت الفنانة هدير عبدالناصر رغبتها في تبني طفلة فلسطينية وذلك بعد انتشار فيديو لهذه الطفلة وهي في حالة من الصدمة بعد إنقاذها من تحت أنقاض منزلها.

أغاني تضامنية مع أهل فلسطين

وطرح المطرب هاني شاكر أغنية "الهوية عربي"، تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، وهي من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع احمد أمين، وأشار فى تصريحات سابقة بخصوصها أنهم قدموها تحية وتعبيرًا عن وقوفهم وحبهم للشعب الفلسطيني الصامد.

كما طرح أحمد سعد أغنية "غصن الزيتون"، والتي وجهها إلى فلسطين وشعبها، وهي من كلمات حسام طنطاوى، بينما طرح الفنان محمد عدوية أغنية "أرض غزة"، والتي تحكى عما أصاب أهل غزة خلال الأيام الماضية، كلمات محمد عبد الجابر

دعم القضية الفلسطينية

واستمر عدد من الفنانين بدعم القضية الفلسطينية من خلال استخدام تطبيق لنشر أسمائهم وبداخلها رمز الكوفية الفلسطينية تعبيرا عن تمسكهم بالقضية منهم الفنان خالد النبوي وحلا شيحة ورنا رئيس.

وعلق الفنان خالد النبوي قائلا:"يتشرف الإسم والإنسان أن يتزين برمز النضال لأعظم إنسان على وجه الأرض..الآن.. عاشت فلسطين وتحيا الأم الفليسطينية.. وهذا أضعف الإيمان"