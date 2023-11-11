وزير البترول يترأس الجمعية العمومية للشركة المصرية للثروات التعدينية

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية منذ قليل، الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية للثروات التعدينية، وذلك بحضور المهندس علاء خشب نائب الوزير لشئون التعدين، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، وعدد من قيادات هيئة الثروة المعدنية واعضاء من الجهاز المركزي للمحاسبات وخلال الاجتماع استعرض الدكتور هاني السيد رئيس مجلس ادارة الشركة نتائج الاعمال عن العام المالي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣.

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