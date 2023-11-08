الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير البترول: القطاع يقوم بدور كبير للمشاركة في المسئولية المجتمعية

المهندس طارق الملا،فيتو
المهندس طارق الملا،فيتو

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية قطاع البترول تولي أهمية قصوى للمسئولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة من خلال التعاون بين  شركات القطاع وشركائه فى أداء دوره المجتمعي لتحسين نوعية الظروف المعيشية  للمجتمع المصرى.

ولفت إلى أن هذه المساهمات جزء أساسي من استراتيجية الوزارة  وتمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة فى إطار "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. 

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية  لمتابعة تنفيذ خطط ومشروعات المسئولية المجتمعية.

Advertisements

أهمية المسؤولية الاجتماعية بوزارة البترول

واضاف الملا ان محاور عمل استراتيجية القطاع للمسئولية المجتمعية تشمل مجالات التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية، والصحة، ومشروعات حماية البيئة، ويتم متابعة تلك المشروعات من خلال مجموعات العمل  بالوزارة وهيئة البترول والشركات القابضة  .

وخلال الاجتماع تابع الوزير اهم المشروعات الجارى تنفيذها فى مجالات الخدمة المجتمعية فى محافظات مصر المختلفة ونطاق عمل شركات القطاع، موضحًا أنه تم تخصيص إدارة بكل شركة من شركات القطاع مختصة بالمسئولية المجتمعية.

وحضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورؤساء الشركات القابضة وهيئة الثروة المعدنية وقيادات الوزارة ومسؤولي الخدمة المجتمعية بالقطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ا وزير البترول التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الخدمة المجتمعية الشركات القابضة الظروف المعيشية المسئولية المجتمعية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية هيئة الثروة المعدنية قطاع البترول

مواد متعلقة

البترول توقع 3 اتفاقيات تعاون مع هواوي العالمية لدعم التحول الرقمي وحلول الطاقة الشمسية

بسبب الأحداث في غزة، ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتقلص الإمدادات

وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة لشركات القطاع

بعد زيادة أسعار الوقود، تعرف على الفرق بين بنزين 80 و92 و95 والنوع المناسب لسيارتك

بعد نشرها في الجريدة الرسمية، كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار البنزين

ارتفاع أسعار النفط عالميا، والمرشد الإيراني يطالب بوقف الصادرات لإسرائيل

خدمات البترول البحرية تنتهي من مشروع تطوير حقل كاموس

الملا يستقبل رئيس دبلوماسية المناخ بالخارجية الألمانية لبحث تعزيز سبل التعاون

الأكثر قراءة

إحالة المتهم بقتل خالته وزوجها في العمرانية إلى المفتي

نيجيريا ترفض استقبال رئيس حكومة دولة بسبب دعمها لإسرائيل

الشركة الشرقية تكشف أسباب رفع أسعار السجائر، وتطبيق الزيادة غدا

يحيى السنوار.. القائد الذي أرعب إسرائيل.. حاول الاحتلال اغتياله عدة مرات ووصفه بالرجل الميت.. حكم عليه بالسجن مدى الحياة وتعلم العبرية.. وطالب نتنياهو برأسه

الكهرباء تكشف سر تفاوت مدة انقطاع التيار من ساعة لـ ساعتين يوميا

كل ما تريد معرفته عن مسرحية صوابع زينب المقرر عرضها في موسم الرياض

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023

السيسي يتابع جهود تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، مستقبل مصر الأبرز (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 9-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 9-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

200 ألف عام، عمر فأس من العصر الحجري

تحمل توقيع صانعيها، بيع ساعة من الذهب بـ 2.4 مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

رسميا، ارتفاع أسعار المعسل بداية من اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

يحيى السنوار.. قائد حماس المطلوب على قائمة اغتيالات دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الرزق بالزوج الصالح

تفسير حلم القبر المفتوح في المنام وعلاقتها بسوء الأحوال المادية وضيق المعيشة

ما هو طلاق الشقاق وهل يقع أم لا وما مدة العدة له؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية