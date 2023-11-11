السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير الأوقاف: كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية دقيقة وصريحة وحاسمة

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،فيتو

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية، مؤكدًا أنها دقيقة وصريحة وحاسمة.

وقال: ندعم بقوة كل ما أكد عليه في كلمته، من الدعوة إلى:

أولًا: الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط.
 

ثانيًا: وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم.


ثالثًا: اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.
 

Advertisements

رابعًا: ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
 

خامسًا: التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناءً على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها "القدس الشرقية".
 

سادسًا: إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.
 

كلمة وزير الأوقاف عن القمة العربية 

وأكد وزير الأوقاف أن القمة العربية الإسلامية كشفت أمام العالم طبيعة الاحتلال الاسرائيلي الدموية، ووضعت المؤسسات الدولية والقوى الكبرى أمام ضميرها الإنساني، فإما إلى عالم يحكمه القانون والبعد الإنساني، أو إلى انفلات قد لا يسلم من عواقبه أحد لا قاصيًا ولا دانيًا.

txt

وزير الأوقاف: ننسق مع وزارة الصحة لإرسال قافلة طبية لمعالجة أهل غزة

txt

السيسي أمام القمة العربية الإسلامية: نطالب بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى غزة ونرفض التهجير القسري للفلسطنيين.. ضرورة إجراء تحقيق دولى.. وتسوية الصراع بناء على حل الدولتين

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية كلمة وزير الأوقاف عن القمة العربية الاحتلال الإسرائيلي التهجير القسري للفلسطينيين الدكتور محمد مختار جمعة الدولة الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني القدس الشرقية القمة العربية الإسلامية القمة العربية وزير الأوقاف

مواد متعلقة

6 صور ترصد وصول ومشاركة السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض

السيسي أمام القمة العربية الإسلامية: نطالب بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى غزة ونرفض التهجير القسري للفلسطنيين.. ضرورة إجراء تحقيق دولى.. وتسوية الصراع بناء على حل الدولتين

الأكثر قراءة

مشاهدة لقاء الأهلي والجونة في الدوري المصري بث مباشر

بث مباشر، لقاء الأهلي والجونة في دوري Nile

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد في نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

الدوري المصري، كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الجونة

القاهرة الإخبارية تكشف مشروع البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية

سلمى الشيمي للمحكمة: فيه واحد من إسكندرية مستقصدني وهو اللي نشر فيديوهاتي

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره السوري بشار الأسد بالرياض

تصرف غريب من كريستيانو رونالدو تجاه تركي آل الشيخ يثير التعجب (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

اعترف بالجريمة واكتشفوا براءته بعد 35 سنة في السجن

رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لإنقاذ رضيعة بريطانية (فيديو)

لأول مرة في العالم، نجاح عملية زرع عين كاملة

معجون أسنان لعلاج حساسية الفول السوداني

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر اليوم السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

مستشفى الشفاء في غزة.. أقدم من كيان الاحتلال ومحاصر من كل الاتجاهات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الرزق من الكتاب والسنة

يسري جبر: الفرقة الناجية هى كل مسلم آمن بالله ورسوله وصلى وصام

أدعي على ابني المدمن بالموت فهل هذا جائز شرعًا؟ أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية