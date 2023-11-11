وزير الأوقاف: كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية دقيقة وصريحة وحاسمة

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية، مؤكدًا أنها دقيقة وصريحة وحاسمة.

وقال: ندعم بقوة كل ما أكد عليه في كلمته، من الدعوة إلى:

أولًا: الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط.



ثانيًا: وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم.



ثالثًا: اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.



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رابعًا: ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.



خامسًا: التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناءً على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها "القدس الشرقية".



سادسًا: إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.



كلمة وزير الأوقاف عن القمة العربية

وأكد وزير الأوقاف أن القمة العربية الإسلامية كشفت أمام العالم طبيعة الاحتلال الاسرائيلي الدموية، ووضعت المؤسسات الدولية والقوى الكبرى أمام ضميرها الإنساني، فإما إلى عالم يحكمه القانون والبعد الإنساني، أو إلى انفلات قد لا يسلم من عواقبه أحد لا قاصيًا ولا دانيًا.

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