السبت 11 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج  35 زيارة تفتيشية بالمديريات الخدمية

محافظ بني سويف، فيتو
محافظ بني سويف، فيتو

أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية.

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير تقديم به أحمد محمد دسوقى، مدير عام التفتيش المالي والإداري بالديوان العام، حيث أشار إلى أهمية تكثيف جهود المتابعة الميدانية وتقويم العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية.

 

وأكد المحافظ على أهمية مراقبة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة رصد أي خلل أو تقصير في العمل. وفي إطار الجهود الرقابية، أوضح التقرير أنه تم توجيه 35 حملة تفتيشية مفاجئة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، شملت مختلف الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات.

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وفي سياق التقرير، تم التركيز على قطاعات مختلفة من الخدمات، بما في ذلك الصحة والتعليم والزراعة والتضامن. وتمثلت الجهود في زيارات تفتيشية للعديد من المستشفيات والمدارس والمشاريع الزراعية. وشدد المحافظ على أهمية متابعة الإجراءات القانونية والإدارية في مواجهة المخالفات المكتشفة.

 

ووجه المحافظ الشكر للإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري على جهودها، مع التأكيد على ضرورة استمرار العمل المشترك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في بني سويف.

 

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