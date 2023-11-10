الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أنشطة مكثفة وتنمية مهارات ضمن تدريبات مشواري في البحيرة (صور)

تدريب سفراء مشواري
تدريب سفراء مشواري بالبحيرة، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة (إدارة التدريب ومشروعات الشباب) تدريب مشواري تنمية مهارات، للمرحلة السنية من 10 حتى 17 سنة لتدريبهم على اكتشاف الذات والتخطيط للمستقبل وكيفية إتخاذ القرار وحل المشكلات والتفكير الإبتكاري والجاهزية للعمل، وذلك اليوم الجمعة بمركز شباب شباب البيضا الخزان بدمنهور  قام بالتدريب ياسمين سمير. 

تدريب سفراء مشواري بالبحيرة، فيتو
تدريب سفراء مشواري بالبحيرة، فيتو
تدريب سفراء مشواري بالبحيرة، فيتو


وأكد إبراهيم خضر - مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة على استمرار تنفيذ مثل هذه التدريبات لتشمل جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة لتعم الفائدة على جميع النشء والشباب حيث تقدم إدارة التدريب ومشروعات الشباب تدريبات (المشورة والتوجيه المهني - تنمية المهارات الحياتية وريادة الأعمال - تنمية مهارات سفراء مشواري).

Advertisements

 


كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

 

تدريب سفراء مشواري بالبحيرة، فيتو
تدريب سفراء مشواري بالبحيرة، فيتو
تدريب سفراء مشواري بالبحيرة، فيتو


كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.


ويذكر أن جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ونجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وإشراف إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة.

txt

رياضة البحيرة تنظم أولى فاعليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مديرية الشباب والرياضة البحيرة مشواري تنمية مهارات برنامج مشواري

مواد متعلقة

محافظة البحيرة تطلق قافلتين سكانية وطبية (صور)

مبادرة شباب بهوية وطنية تجوب مراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

استمرار تنفيذ مبادرة "شباب بهوية وطنية" بمراكز محافظة البحيرة (صور)

مبادرة "شباب بهوية وطنية" تطوف مراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

بزيادة 330 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار قاروصة السجائر بالأسواق

غرفة سرية وشكاير فلوس، حكاية كنز أشهر متسول في الدقهلية (فيديوجراف)

مقتل أعلى رتبة في جيش الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة

عثروا بعد وفاته على شكائر فلوس، مصير كنز "عم حمدي" أشهر متسول في الدقهلية

أسعار السكر مساء اليوم الجمعة

مش لاقية نفسي، ريم البارودي تكشف أسباب اختفائها عن الساحة الفنية

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: تدخل رئيس الدولة في اختيار رؤساء الهيئات القضائية اعتداء على استقلال القضاء

أسعار ومواصفات سيارات رينو تاليانت بعد طرحها فى مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

الطبيب المصري هاني عتيبة، أول شخص غير إنجليزي يشغل منصب رئيس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا

توقعات الأبراج اليومية، السبت 11-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

الجنيه يوقف حركة سعر اليوان الصيني علي مدار 48 ساعة

أسعار السكر مساء اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 في السوق المحلي

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 10-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الأسعار الرسمية للسجائر بعد الزيادة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المفتي لأهل غزة: لا تتركوا أرضكم حتى لا تضيع القضية

نائب جامعة الأزهر: الأغنياء لا يملكون المال والله يحاسبهم عليه

أفضل وقت لقراءة أذكار الصباح والمساء وهل يجب قضاؤها؟

المزيد
الجريدة الرسمية