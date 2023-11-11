لاعب المشروع القومي للموهبة بالأقصر يحصل على الميدالية البرونزية لألعاب القوى
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، حصول محمد عبد الغني لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة الأقصر علي الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية ألعاب القوي تحت١٦ والمقامة على ملاعب ستاد الإسكندرية.
جاء ذلك بقيادة صلاح رشوان مدير عام المديرية والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة وصلاح عز مدير إدارة الرياضة بالمديرية، تحت إشراف محمود صابر مدير المشروع وتدريب كابتن منصور وكابتن بغدادي.
كمانفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر مسابقة حفظ القران الكريم والتى تم تنفيذها بمركز شباب الرزيقات بحرى خطه الإدارة لقسم الطلائع للعام المالى 2023/2024،تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والأستاذ صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.
وقال مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر أن هدف المسابقة تحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بحفظ القرآن الكريم، وإيجاد روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم، والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتلاوه، مع تكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم.
وذلك تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب والدكتور احمد ابراهيم مدير إدارة شباب أرمنت وفريق عمل الادارة.
كما تستمر حملات التبرع بالدم بمراكز شباب محافظة الأقصر تـحـت شـعار (تضامن شباب مصر مع غزة)،بحضور مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر صلاح رشوان.
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