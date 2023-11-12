ضبط 8 مخابز بلدية وتحرير 18 محضرًا تموينيًا بالبحيرة (صور)

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي - مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية بمركز الدلنجات أسفرت عن ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى.

كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

ويأتي ذلك استمرارًا للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وبمركزى كفرالدوار والرحمانية تم ضبط 300 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و100صفيحة جبنة بإجمالى 2 طن مجهول المصدر و50 لفة خراطيم كهرباء مجهولة المصدر بالإضافة الى ضبط 9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و9 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مخبزين تصرفا فى 10 شكائر دقيق بلدى مدعم، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف ومحضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وبحملة مماثلة بمركز إدكو تم ضبط 3 محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي و5 كجم كبد وقوانص غير صالحه للإستهلاك الآدمي وكمية من اللحوم والبانيه غير صالحه للإستهلاك الآدمي،كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

وفى مركزى إيتاى البارود وبدر تم ضبط 500 لتر بنزين داخل محطة تمويل وقود غير مرخصة و20 شيكارة مخصبات زراعية باجمالى طن مجهول المصدر و24 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وكذا 10شكائر علف مجهول المصدر، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.