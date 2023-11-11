السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

طلب إحاطة بشأن تحديات تدويل التعليم الجامعي

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

توجهت حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بشأن التحديات التي تواجه "تدويل" التعليم الجامعي في مصر.

 

جلسات مجلس النواب

وقالت عضو مجلس النواب: تطلع مؤسساتنا التعليمية، في ظل رعاية الجمهورية الجديدة، إلى الريادة، ومن ثم تتبنى المبادئ التي تسهم في توفير متطلبات القدرة التنافسية للأسواق المحلية والدولية، وهذا ما تصبو إليه جميع المؤسسات التعليمية في العالم قاطبة، متحملة في ذلك مخاطرات شتى ومسؤوليات جسيمة.

Advertisements

 

وقالت: من الصعب أن تحقق الريادة المزعومة للمؤسسة التعليمية في غياب تدويل مكونات المنظومة التعليمية برمتها؛ حيث يعد التدويل استراتيجية متكاملة.


وأكدت النائبة، أن المؤسسة التعليمية إذا ما امتلكت القدرة على إنتاج معارفها، وذاع نتاجها على الصعيدين العالمي والمحلي فإنه يعد نقطة انطلاق نحو الريادة، ومن ثم تتشكل مقومات التدويل التي تؤسس على اقتصاديات المعرفة وتقنية المعلومات، والتي تعتبر بمثابة شريان سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن هناك العديد من المزايا التي تترتب على تدويل التعليم، ومن أهمها إنتاجية المؤسسة التعليمية لأشخاص يتسمون بالابتكار والإبداع في مجال الأعمال لخدمة المجتمعات التي يعيشون بها.

 
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن العديد من المؤسسات التعليمية بمصرنا الحبيبة تمتلك المقومات التي تساعدها في تدويل مكونات المنظومة التعليمية، ومن ثم تمكنها من الريادة بمعناها الحقيقي.
 

وتابعت النائبة: "علينا أن نعترف بأن المنظومة التعليمية العالمية باتت منفتحة؛ فلا مجال للانغلاق في عصر التعليم الرقمي الذكي، وفي ظل هذا الانفتاح"، لافتة إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه "تدويل" التعليم الجامعي في مصر تحتاج إلى التغلب عليها".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التعليم الجامعي التعليم العالي التعليم والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور المؤسسات التعليمية

الأكثر قراءة

تعرف على أجر بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية تطبق الشروط والأحكام بموسم الرياض

6 صور ترصد وصول ومشاركة السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض

10 رسائل مصرية نارية أمام القمة العربية الاسلامية بالرياض، وقف فوري لإطلاق النار وإجراء تحقيق دولي الأبرز

تصرف غريب من كريستيانو رونالدو تجاه تركي آل الشيخ يثير التعجب (فيديو)

نص كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد في نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

بعد انتقاد الجمهور، ريتا حرب تخرج عن صمتها وترد على الهجوم بسبب دورها في الخائن

جلسة بين أحمد سليمان ومعتمد جمال الإثنين لمعرفة طلباته

Advertisements

منوعات

المزيد

رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لإنقاذ رضيعة بريطانية (فيديو)

لأول مرة في العالم، نجاح عملية زرع عين كاملة

معجون أسنان لعلاج حساسية الفول السوداني

عمرها 94 عاما، تكشف أسرار الحياة الطويلة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر اليوم السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 2024 فى المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يسري جبر: الفرقة الناجية هى كل مسلم آمن بالله ورسوله وصلى وصام

أدعي على ابني المدمن بالموت فهل هذا جائز شرعًا؟ أمين الفتوى يرد

أفضل صيغ الحمد الواردة في الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية