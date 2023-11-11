رفعت سيد يكشف الفرق بين تهجير الفلسطينيين فى 48 وتهجيرهم فى 2023

الهجوم البرى على غزة، كشف الدكتور رفعت سيد الخبير الاستراتيجى والمفكر القومى الفارق بين عمليات التهجير القسرى التى مارستها إسرائيل عام ١٩٤٨ وعمليات التهجير التى تتم الآن فى عام ٢٠٢٣.

الهجوم البرى على غزة

مؤكدا أن الفارق فى الشكل فقط لكن الجوهر أو الهدف فهو واحد وهو تفريغ فلسطين من أهلها فى عام ١٩٤٨ تم تهجير حوالى ٨٠٠الف فلسطينى من أراضيهم تحت وطأة المذابح التى ارتكبت والتى وصلت لاكثر

من ٥٠٠ مجزرة بدءا من دير ياسين إلى دير قاسم وغيرها تحت وطأة الإكراه بالمتابعة وتم تهجير حوالى ٨٠٠ الف فلسطينى.

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العدوان الإسرائيلي على غزة



غزة، وأكد فى تصريح لفيتو ان اليوم يتكرر نفس سيناريو التهجير ولكن تحت وطأة الطيران والمجتمع الدولى والفيتو الامريكى فى مجلس الأمن لهدف واحد وهو تفريغ فلسطين لإسرائيل

وتابع الملاحظ هنا أن اغلب المهاجرين من قطاع غزة كانوا من مهاجرى ٤٨ واليوم يتم تهجيرهم مرة أخرى من قطاع غزة فى اتجاة سيناء وهذا التهجير هدفه تفريغ فلسطين من أهلها وبالتالى المضمون واحد لكن الزمن مختلف وكثافة الاجرام فى ٢٠٢٣ اكبر واكثر من عام ٤٨ لانهاء القضية الفلسطينية وتفكيك الشعب الفلسطينى وإعادة تركيبه وفق المنظور الامريكى والإسرائيلي لتصبح فلسطين أرضا بلا شعب مثلما قالت جولدا مائير جينا إلى أرض بلا شعب فجينا بالشعب ليستولى على هذه الأرض.

وواصل رفعت سيد احمد حديه قائلا هم يريدون تفريغ فلسطين من كل الفلسطينيين ومن سيبقى فى القدس أو بعض المدن الأخرى سيتم منحهم الجنسية الإسرائيلية أو تهجيرهم إلى امريكا الشمالية أو الجنوبية أو إلى أوربا و تصبح فلسطين خالصة لإسرائيل



وأضاف رفعت سيد احمد أن هذا المخطط سيفشل لان إسرائيل لن يمر عليها ٨٠عاما الا وسيتم تفكيكها من الداخل ويعود الفلسطينيون إلى ديارهم مرة أخرى خاصة وان الفلسطينيين يمثلون الاغلبية على مستوى الهوية وعدد السكان فضلا عن ان عوامل التفكك الإسرائيلى من الداخل كبيرة وبالتالى مشروع التهجير سيفشل لان المحيط العربى ومصر والفلسطينيين يرفضون المخطط اضف الى ذلك ان المقاومة الفلسطينية الان أقوى من المقاومة عام ٤٨ واصبحت تشمل كل المدن الفلسطينية من الشمال إلى الجنوب وهذا سيفشل مخطط التهجير عبر ١٣فصيلا للمقاومة اضف الى ذلك المحيط العربى محاط بالمقاومة فى شرق سوريا وجنوب لبنان وحدود البحر الأحمر مع الحوثيين معنى ذلك ان المقاومة أقوى من التهجير.