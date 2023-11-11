السبت 11 نوفمبر 2023
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فحص 6113 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري بالشرقية

فحص 6113 رأس ماشية
فحص 6113 رأس ماشية ضد البروسيلاوالسل البقري بالشرقية-فيتو

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام  بالثروة الحيوانية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

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اللواء دكتور مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية 

واشار  اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر أكتوبر الماضى ٢٠٢٣م  بإجراء الفحص لـ (٣٥٥٨) رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص (٢٥٧٣) رأس ضد السل البقرى بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهاما من المديرية لإكتشاف أى حالات مصابة بالسل أو البروسيلا وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، مؤكدًا على إستمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

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ادارة المجازروالتفتيش على اللحوم 

وبدوره  أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية )  فى وقت سابق قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

 

ضبط 400 كيلو لحوم بلدية ومستوردة ودواجن مخالفة 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري وفى وقت سابق  أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (٤٠٠ كجم ) تقريبًا لحوم مخالفة بيانها ( ١١٥ كجم ) لحوم بلدية  مذبوحة خارج المجازر الحكومية و(٢٦٠ كجم) أسماك مجهولة المصدر ولكنها صالحة و(٢٥ كجم ) دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة وتم تحرير (٢٦) محضر مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

تقديم كافة الخدمات البيطرية للمواطنين

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام المديرية (إدارة الإبراهيمية البيطرية) بالمشاركة مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة في تنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية كفور نجم مركز الإبراهيمية وذلك بحضور مدير وأطباء إدارة الإبراهيمية البيطرية وكبار المربين وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين. 

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لقاءات إرشادية لزيادة وعي المربيين 

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت برش (٨٥) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٢٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.و أضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض انفلونزا الطيور.

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الرعاية البيطرية الثروة الحيوانية تكثيف الجهود وتوفير كافة اوجه الدعم انتاح وطنى من اللحوم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري

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