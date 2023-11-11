السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

إصابة عنصر إجرامى وضبط آخر عقب تبادل إطلاق النيران خلال اقتحام بؤرة مخدرات

إصابة عنصر إجرامى
إصابة عنصر إجرامى وضبط اخر عقب تبادل إطلاق النيران خلال اقتح

 أصيب عنصر إجرامى في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة وضبط آخر  بمحافظة الدقهلية خلال اقتحام بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات. 


 تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (اثنين من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة - مطلوب التنفيذ على أحدهما فى قضية "مخدرات وسلاح" ) بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهما (تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج)  وعُثر بحوزتهما على (بندقية آلية - طبنجة - 5 خزائن - عدد من الطلقات النارية - 25 كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين - 2000 قرص مخدر - 2 دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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إطلاق النيران الأجهزة الأمنية بؤرة اجرامية لتجارة المخدرات تجارة المخدرات محافظة الدقهلية مخدر البانجو مخدر الهيروين مركز شرطة دكرنس

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