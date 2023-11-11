السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بعثة مصر في جنيف بمشاركة سفراء وممثلي ٧١ دولة يطلقون نداءً حول الوضع الإنساني في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

شارك السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، في مؤتمر صحفي مشترك، مع سفراء وممثلي 71 بعثة في جنيف، لإطلاق نداء دولي حول الوضع الإنساني في غزة يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في الأرض الفلسطينية المحتلة.

الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية الطارئة لغزة 

وحث البيان المشترك المجتمع الدولي على تكثيف الضغوط لضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الضروريات الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها الغذاء والماء والوقود والكهرباء، للسكان الفلسطينيين في غزة. كما دعا البيان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية وحصانة المرافق المدنية المحمية بموجب اتفاقيات جنيف، خاصة الملاجئ الآمنة التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مدارس الأونروا، والتي تستخدم كملاجئ طوارئ للمدنيين النازحين، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الترحيل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو إلى خارجها، بالإضافة إلى حماية حياة المدنيين الفلسطينيين، وفق ما يقتضيه القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما دعا البيان إلى إطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين السياسيين، وحث إسرائيل على استقبال لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وأكد أهمية معالجة واستئصال الأسباب الجذرية للأزمة الحالية.

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الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح جميع الضحايا

من جانبه، دعا السفير جمال الدين المشاركين للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح جميع الضحايا من المدنيين وموظفي الأمم المتحدة.

 وشدد المندوب الدائم على أنه انطلاقًا من قناعتنا الراسخة بأن البشر متساوون، وبينما نحتفل هذا العام بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولاتفاقيات جنيف، فإن البعثات الراعية للبيان حرصت على إطلاق نداء عالمي من جنيف، عاصمة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولى لحقوق الإنسان، بشأن الحالة الإنسانية المروعة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

إعادة غرس القيم "الإنسانية

 وأبرز جمال الدين أن هناك حاجة إلى إعادة غرس القيم "الإنسانية" و"الحكمة" وإيقاظ الضمير الإنساني أمام الفظائع الجماعية التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، مشيرًا إلى أنه لا يمكن اعتبار أرواح 2.5 مليون شخصا "أضرارًا عرضية أو جانبية". 

وأبرز المندوب الدائم فى هذا الخصوص تصريح سكرتير عام الأمم المتحدة، بأن "الكابوس في غزة هو أكثر من مجرد أزمة إنسانية. إنها أزمة للإنسانية".

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طوفان الأقصى غزة فلسطين بعثة مصر فى جنيف

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