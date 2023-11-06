الإثنين 06 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

اليوم، أحمد مراد يلتقي جمهوره ويوقع أعماله في دبي

أحمد مراد، فيتو
أحمد مراد، فيتو

 يلتقي اليوم الاثنين الكاتب والروائي أحمد مراد جمهوره ومحبيه وذلك في مكتبة كيناكونيا في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك في تمام السادسة مساء.

ومن المقرر أن يوقع الكاتب أحمد مراد إصداراته للجمهور، حيث طرح مؤخرا أحدث أعماله الروائية والتي تأتي بعنوان "أبو الهول".

 

رواية أبو الهول

 وتدور الرواية حول "اليوميات الممنوعة من النَّشر" للمُصوِّر الفوتوغرافي والخبير الجِنائي "سليمان أفندي السيوفي"، والذي دوَّن فيها تفاصيل قضية جنائية غامضة، دارت أحداثها خلال فترة تَفشِّي وباء الطاعون في القرن التاسع عشر بالقاهرة، بعد ظهور جثة عائمة في مياه النيل، تحمل الكثير من الأسرار.

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وبدأت الأحداثُ خلال فترة حَبس «سليمان أفندي» في سجن ليمان «الديميرخانة»، أشغال شاقة مؤبدة «فئة م»، تحت وَطأة ظُروف قاسية مُهلِكة، انعكَست آثارُها على حالته النفسية، وأدَّت إلى تفاقُم اضطرابه الذي صنَّفه أطباءُ الأمراض العقلية كفِصام بارانويدي شديد، أعراضه تجمع بين أوهام الاضطهاد، وجُنون عظَمة مَصحُوب بضَلالات شديدة، تضاعفَ تأثيرُها بسبب توقُّف «سُليمان» المُفاجئ والاضطراري عَن تَعاطي «أعشاب يُوحنَّا» المُهدِّئة للأعراض، ورغم ذلك؛ فقد استطاع «السيوفي» أن يُؤرِّخ لمُغامرة مُثيرة حفَّتها المَخاطرُ من كُل جَانِب.

 

أحمد مراد 

 أحمد مراد روائي وسيناريست مِصري، صدرت له سبع روايات: «فيرتيجو»، «تراب الماس»، «الفيل الأزرق»، «1919»، «أرض الإله»، «موسم صيد الغزلان» و«لوكاندة بير الوطاويط». حصلت روايته الأولى «فيرتيجو» على جائزة البحر المتوسط الثقافية من إيطاليا في عام 2013، وفازت روايته «الفيل الأزرق» ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2014.

فاز بجائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2017. تحولت معظم مؤلفاته إلى أعمال سينمائية.

صدور رواية "أبو الهول" أحدث أعمال أحمد مراد

أبو الهول، رواية جديدة للكاتب أحمد مراد يطرحها قريبا

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رواية أبو الهول أحمد مراد مكتبة كيناكونيا دبي الكاتب أحمد مراد

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صدور رواية "أبو الهول" أحدث أعمال أحمد مراد

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