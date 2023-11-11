السبت 11 نوفمبر 2023
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رياضة

عودة كريستيانو، تشكيل النصر المتوقع ضد الوحدة اليوم في الدوري السعودي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

الدوري السعودي، يواجه فريق النصر نظيره فريق الوحدة، اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين على أرضية استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ويبحث فريق النصر عن تحقيق الانتصار في مباراة اليوم أمام فريق الوحدة، وذلك لمواصلة مطاردة فريق الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

 

ومن المتوقع أن يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر للمشاركة في مباراة اليوم أمام الوحدة، وذلك بعد غيابه عن العالمي في المباراة الماضية ببطولة دوري أبطال آسيا ضد فريق الدحيل القطري.

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موعد مباراة النصر والوحدة بالدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة النصر والوحدة بالدوري السعودي، اليوم السبت،وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

 

القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي

تذاع مباراة النصر والوحدة في الجولة 13 من الدوري السعودي عبر قناة SSC1 SD بتعليق فهد عريشي، وقناة SSC1 HD بتعليق كل من فارس عوض ومحمد حسين
 

التشكيل النصر المتوقع ضد الوحدة اليوم في الدوري السعودي

 


حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس، عبد الإله العمري، محمد آل فتيل، سلطان الغنام.

خط الوسط: سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

وقبل مباراة اليوم، يحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد فريق الوحدة في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

 

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتصرف غريب قام به اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، حيث قام كريستيانو بإبعاد رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ بيده، أثناء تواجده في أحد التجمعات.

تصرف غريب من رونالدو تجاه تركي آل الشيخ

 

وعن كريستيانو رونالدو، أظهر مقطع الفيديو المتداول اللاعب كريستيانو رونالدو أثناء دخوله لأحد القاعات في تجمع، ودفعه للمستشار تركي آل الشيخ للمرور، أثناء حضوره لمهرجان الرياض، حيث قام رونالدو بحركة تلقائية وأبعد المستشار تركي آل الشيخ، متوجهًا إلى مكان آخر.

 

وأثار مقطع فيديو كريستيانو رونالدو والمستشار تركي آل الشيخ تفاعلا واسعا وتعجب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن تصرف رونالدو الغريب قد ينم على الضيق الواضع وغير المعلوم من كريستيانو رونالدو تجاه آل الشيخ، دونما معرفة الأسباب الحقيقية، وخاصة أنهما تربطهما علاقة صداقة، فيما أكد آخرون أنه تصرف عادي من رونالدو بسبب إنشغاله الذهني، أو أنه كان يريد الهروب من الازدحام.

تصرف رونالد ينم عن الضيق 

وعلق حسام يوسف قائلًا: "رونالدو يدفع بتركى ال شيخ بعيدا عنه فى تصرف ينم عن الضيق الواضح..."
ورد الأجودي قائلًا: " اشوفها عاديه جدًا"
وقال عبد الرحمن العطار "انا اشوف الوضع طبيعي... هناك من يبالغ بالتعبير والتصريح!! اذا بمر بمكان وشخص قدامي طبيعي بمسك يده".


 

 

 

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الدوري السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو الدوري السعودي للمحترفين

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