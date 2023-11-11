السبت 11 نوفمبر 2023
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محافظات

بدء الاحتفالات السنوية بتكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس

توافد المواطنين على
توافد المواطنين على دير مارجرجس

 

توافد بداية اليوم  عدد كبير من الزوار إلى دير مارجرجس، لتقدم لهم خدمات روحية عبارة عن قداسات يومية، ومجموعات التربية الكنسية، لجميع المراحل للزوار، وترفع بخور العشية والدورة ثم النهضة الروحية، ويتناوب عدد من الآباء المطارنة والأساقفة في إلقاء العظات التي يحضرها الآلاف يوميا.

وشهد دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر اليوم بدء أول أيام الاحتفالات السنوية بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة "اللد" بفلسطين، حيث تم فتح أبواب الدير رسميًا وكذلك بايكات البائعين من الأقباط والمسلمين، وانتشر الأهالى فى محيط الدير للاستمتاع بالمولد السنوى للدير.

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يذكر أن الاحتفال الرسمي بذكرى الشهيد مارجرجس في ديره بالرزيقات يستمر من 11 إلى 16 نوفمبر والذى يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهي المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس في مدينة «اللد» بفلسطين، ويشار إلى أن تاريخ بناء دير مارجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامي 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 في عهد الأنبا مرقس أسقف كرسى إسنا في ذلك الوقت وورد ذكره في كتابي تحفة السائلين ودليل المتحف القبطى.

ووضعت مديرية أمن الأقصر، خطة أمنية محكمة لتأمين إحتفالات دير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات بمركز ومدينة أرمنت جنوب المحافظة، والذي يستقبل خلال الاحتفال كافة فئات المجتمع من الأقباط والمسلمين من جميع أنحاء مصر وخارجها.

وتفقد اللواء خالد عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، دير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات غرب الأقصر، وذلك لتفقد نقاط الخدمات الأمنية المتبعة لتأمين المواطنين خلال احتفالاتهم.

 

 

 

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