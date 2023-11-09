الخميس 09 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

حماية المستهلك يلزم التاجر بكتابة السعر الشامل على السلعة

جهاز حماية المستهلك،فيتو
جهاز حماية المستهلك،فيتو

أكد جهاز حماية المستهلك التزام التاجر بالإعلان عن السعر الشامل للسلعة التي يعرضها أو يقدمها للمستهلك "ضريبة القيمة المُضافة - الخدمة إن وجدت ".

وشدد على ضرورة كتابته بشكل واضح علي السلعة ذاتها، أو بوضع مُلصق بالسعر الشامل علي السلعة، أو بوضعه بشكل واضح علي وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة.

وأشار إلى أن عدم الإعلان عن السعر يعتبر مُخالفة لقانون جهاز حماية المُستهلك رقم 181 لسنة 2018.
 

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عروض الجمعة البيضاء 

ويحرص جهاز حماية المستهلك على أداء دوره الرقابي والتوعوي خلال عروض الجمعة البيضاء، وتوعية  المستهلكين بالتأكد من جدية العروض والتخفيضات المقدمة خلال عروض الجمعة البيضاء والتأني أثناء عملية الشراء.

ووجه جهاز حماية المستهلك عدد من النصائح للمستهلكين في فترة تخفيضات الجمعة البيضاء، وهي:  

التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

 إحرص علي طلب فاتورة الشراء حتي في فترة "العروض".

 تأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

العروض الوهمية في الجمعة البيضاء 

وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين بالتوجه إلى المتاجر والمنصات الالكترونية  الموثوقة، وعدم الخداع بالإعلانات المضللة والانسياق وراء العروض الوهمية  التي توحي بوجود تخفيضات غير حقيقية.

كما أهاب بجموع "التجار والموردين" بضرورة الالتزام بالقانون وجدية العروض المقدمة للمواطنين والالتزام بالإعلان عن الأسعار قبل الخصم وبعده وأن يكون السعر شامل الضرائب، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون التي قد تصل إلى غرامة مليوني جنيه.

شكاوى حماية المستهلك 

وأشار إلى  طرق تلقي الشكاوي وهي:

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588.2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg  

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6-  تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.

وأهاب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين التقدم بالشكاوى في أقرب وقت من المشكلة، مع التأكيد على وجود كافة المستندات الخاصة بالشكوى والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة، مؤكدا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

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