أهلي 2008 يواجه الإسماعيلي اليوم في بطولة الجمهورية

الأهلى 2008، يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 اليوم السبت مع ضيفه الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

الأهلى 2008 يواجه الأسماعيلى



يدخل أهلي ٢٠٠٨ المباراة وفي رصيده ٢٣ نقطة، من الفوز في ٧ مباريات والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراة واحدة، حيث فاز على كل من لافيينا ٣ - ١، وعلى أسوان ٩ - صفر، وعلى المصرية للاتصالات ٦ - ٢، وعلى المصري ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٣ - صفر، وتعادل مع الجونة ١ - ١ وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ٢، وفاز على المقاولون العرب ٣ - ٢، وعلى القناة ١ - صفر، مسجلًا ٢٩ هدفًا مقابل ٧ أهداف في مرماه.

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الجهاز الفني لفريق أهلي 2008



ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

أهلي 2010 يفوز على أبو السعود برباعية في بطولة منطقة القاهرة

من ناحية أخرى فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2010 خارج ملعبه على فريق أبو السعود، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثانية من بطولة منطقة القاهرة.

افتتح محمد الصاوي التسجيل للأهلي وأضاف الهدف الثاني له وللفريق، وسجل فتح الله عماد الهدف الثالث، قبل أن يسجل البديل عبد الرحمن عمرو الهدف الرابع.

وبدأ «أهلي 2010» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عبيد.

الدفاع: أدهم عبد العليم - ياسين محسن - حسن رامي - فتح الله عماد.

الوسط: زياد خليل - آدم عمرو - كريم أشرف - مالك فتحي - عمر شريف.

الهجوم: محمد الصاوي.

وشارك آسر محمد بدلًا من آدم عمرو، وإبراهيم نبيل بدلًا من كريم أشرف، وعبد الرحمن عمرو بدلًا من حسن رامي، وعمر عبد السلام بدلًا من مالك فتحي، وياسين صلاح بدلًا من زياد خليل.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2010» رصيده إلى ٢١ نقطة جمعها من الفوز في ٧ مباريات بالعلامة الكاملة، على حساب الداخلية ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - صفر، وعلى حلوان ٢ - صفر اعتباريًّا للانسحاب، وعلى مكادي ١١ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ - صفر، وعلى الشمس ٣ - صفر، وعلى أبو السعود ٤ - صفر، مسجلًا ٢٩ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

الجهاز الفني لفريق أهلي 2010

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2010 تامر حفنى مديرًا فنيًّا، وأحمد عطية مدربًا عامًّا، وصالح المغازى مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق، ومحمد وائل إخصائي التدليك.