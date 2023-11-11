الأهلي ضد الجونة، الأحمر يتفوق تاريخيا وفوز يتيم لأبناء المدينة الساحلية، ونتيجة تاريخية في كأس مصر

الدوري المصري، يحتضن ستاد خالد بشارة، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مع نظيره فريق الجونة بقيادة مدربه علاء عبد العال، اليوم السبت، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويدخل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام الجونة بحثًا عن تحقيق الفوز والانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن بيراميدز صاحب المركز الأول برصيد 13 نقطة.

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ويأمل الأهلي فى تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه الوصافة برصيد 12 نقطة جمعها من خوض أربع مباريات حيث نجح في تحقيق الفوز بهم جميعا وأحرز لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 3 أهداف.



تاريخ مواجهات الأهلي والجونة

والتقى الأهلي مع الجونة في 21 مباراة بواقع 19 مباراة ببطولة الدوري الممتاز ومباراة في كأس مصر ومثلها في كأس الرابطة حيث فاز المارد الأحمر فى 12 مباراة مقابل فوز وحيد للفريق الساحلي وانتهت 8 مباريات بالتعادل.



وسجل لاعبو الأهلي 42 هدفًا فى شباك الجونة مقابل 10 أهداف سكنت الشباك الحمراء من الفريق الساحلي عبر تاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات.

ويعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي والجونة ببطولة الدوري الممتاز إلى الدور الأول من منافسات موسم 2019-2020 عندما نجح المارد الأحمر في الفوز على الجونة برباعية نظيفة حملت توقيع وليد سليمان ثلاثة أهداف هاتريك وحسين الشحات هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

أول هدف في تاريخ لقاءات الأهلي والجونة

وقص الليبيري فرانسيس دوي فوركي، شريط أهداف مواجهات الفريقين، وذلك بتسجيل هدف فوز الأهلي في المباراة الأولى أمام الجونة بالدوري سنة 2010.

فيما جاء أول أهداف الجونة في مرمى الأهلي عن طريق شريف أشرف مهاجم الجونة في ثالث لقاء رسمي يجمع بين الفريقين.

مباراة كأس مصر تدخل تاريخ الكرة المصرية

ودخلت المباراة الوحيدة التي جمعت الأهلي والجونة ببطولة كأس مصر في الدور ثمن النهائي لموسم 2015، تاريخ الكرة المصرية بعدما شهدت رقمًا قياسيًا بفوز الأهلي بنتيجة 13/0، محققًا الانتصار الأكبر في تاريخ مسابقات الأندية المصرية.

ويعد الغاني جون أنطوي هو هداف تاريخ مواجهات الفريقين بشكل عام برصيد 4 أهداف، سجلهم في مواجهة كأس مصر موسم 2015.

أول انتصار للجونة على الأهلي

وحقق الجونة في الخامس عشر من فبراير لعام 2014، أول وآخر انتصار للجونة في تاريخ مواجهاته أمام الأهلي، حيث حقق يومها الفريق الساحلي انتصاره الوحيد بتوقيع شريف رضا.

قائمة الأهلي لمباراة الجونة

وحصلت فيتو على قائمة الأهلي أمام الجونة في المباراة المرتقبة بين الفريقين المقرر لها اليوم وجاءت قائمة الأحمر كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، كريم وليد (نيدفيد)

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر

كما ضمت قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي أمام الجونة في المباراة المرتقبة بين الفريقين غدا.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:

حمزة علاء ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول وعمرو السولية ومحمد الضاوي كريستو وكهربا وصلاح محسن ورضا سليم.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الجونة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، حسين الشحات.

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

القناة الناقلة لمباراة الجونة ضد الأهلي

وتذاع مباراة الأهلي والجونة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.