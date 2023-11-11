6 جنيهات ارتفاعًا في سعر البيض البلدي، وهذه أسعار الدواجن في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، تباينت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم السبت 11-11-2023، حيث استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء، وانخفض سعر كيلو الفراخ الساسو والبلدي بنحو جنيه.

6 جنيهات ارتفاعًا في سعر كرتونة البيض البلدي خارج المبادرة الحكومية

وفي نفس السياق، قفز سعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة أي جملة خارج مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية؛ نحو 6 جنيهات مقارنة بسعرها أمس، فيما استقر سعر الكتكوت مع انخفاض أسعار الأعلاف.

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق والمحال التجارية اليوم السبت

و سجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم السبت، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة، وعليه يوجد تباين في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم السبت

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم السبت 11 نوفمبر 2023.

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم السبت

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم السبت، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة في المجازر والمحال التجارية اليوم السبت مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر اليوم السبت، مع تطبيق المبادرة الحكومية، نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم السبت، بلغ سعر الفراخ البيضاء 68 جنيهًا في المزرعة، و78 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 93 إلى 94 جنيهًا في المزرعة مقابل 104 جنيهات للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 78.1 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 68 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 119.3 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 110 جنيهات إلى 135 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم السبت مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم السبت نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم السبت

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم السبت، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 122 جنيهًا إلى 123 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 122 إلى 125 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 152 إلى 153 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم السبت

أسعار الأعلاف اليوم السبت، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 13300 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12200 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 29 ألف جنيه، علف صويا 46% بسعر 31 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 31 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم السبت، سجل علف بادي 23% بسعر 22950 جنيهًا، علف نامي 21 % سعر 22900 جنيه، علف ناهي 19 % سعر 22800 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم السبت، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 32 إلى 35 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 29 جنيهًا إلى 29.25 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 20.5 جنيه إلى 21.5 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 16 إلى 17 جنيهًا.

وتراوح سعر كتكوت ساسو بيور بسعر من 21.5 جنيه إلى 22.5 جنيه، كتكوت روزي بيور سعر من 16.5 إلى 17.5 جنيه، كتكوت هجين سعر من 14 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، كتكوت بلدي من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم السبت

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم السبت، سجل كتكوت أبيض بسعر 35 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 33 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 28 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 22 جنيهًا،سعر كتكوت روص من 32 إلى 32.5 جنيه، كتكوت كب بسعر 33 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 35 جنيهًا.