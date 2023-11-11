مدة غياب جولر عن ريال مدريد بعد استبعاده أمام فالنسيا

ريال مدريد، تعرض التركي أردا جولر، لاعب ريال مدريد، لإصابة جديدة، أمس الجمعة، ليتم استبعاده من مباراة فالنسيا، المقرر لها اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن جولر يعاني من إصابة في العضلة الرباعية بالساق اليمنى، وهي تختلف عن تلك التي تعرض لها في العضلة الفخذية المستقيمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدة غياب جولر عن المباريات، بسبب الإصابة الجديدة، ستصل إلى شهر.

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ولم يتمكن جولر، الذي انضم لريال مدريد في أوائل يوليو الماضي، من المشاركة مع الميرينجي حتى الآن في أي مباراة رسمية، بسبب تعرضه لـ3 إصابات.

وانتقل اللاعب التركي إلى الفريق الملكي، الصيف الماضي، قادمًا من فنربخشة مقابل 20 مليون يورو، بعدما كان هدفًا لبرشلونة أيضًا.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة فالنسيا في الجولة الثالثة عشر من الليجا، في المباراة المقرر إقامتها اليوم السبت علي ملعب سانتياجو برنابيو.

قائمة ريال مدريد أمام فالنسيا

حراسة المرمي: لونين، بينيرو، فران

خط الدفاع: كارفخال، الابا، ناتشو، فاسكيز، جارسييا، ميندي، ايدجار

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، باز

خط الهجوم: فينسيوس، رودريجو، خوسيلو، دياز

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا



وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الدوري الاسباني “الليجا”.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا



ومن المقرر أن تنقل مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا عبر شاشة قناة قناة بى ان سبورت 1HD.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني، برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 18 نقطة.

وأعلن ريال مدريد عن تشخيص إصابة حارسه كيبا وأوضح ريال مدريد في بيان رسمي إصابة الحارس الإسباني صاحب الـ29 عاما في العضلة المقربة بالفخذ الأيمن.

ولم يكشف النادي الملكي عن مدة غياب كيبا بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنها ستمتد من أسبوعين لثلاثة.

وتعرض كيبا للإصابة أثناء خوض عمليات الإحماء قبل مواجهة سبورتنج براجا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وكان ريال مدريد فاز على براجا بثلاثية دون رد في رابع جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.



وتأهل ريال مدريد لدور الـ16 بعدما ضمن كذلك تصدر المجموعة إذ حصد 12 نقطة بالفوز في كل مبارياته.

وخلال الموسم الجاري خاض كيبا مع ريال مدريد 13 مباراة استقبل خلالهم 10 أهداف وحافظ على نظافة شباكه ست مرات.

وانضم كيبا إلى ريال مدريد معارا من تشيلسي لمدة موسم عقب إصابة الحارس الأساسي ثيبو كورتوا.