اتحاد جدة يعود للفوز في الدوري السعودي بعد توقف 50 يوما

الدوري السعودي، أوقف اتحاد جدة سلسلة تعثراته في الدوري السعودي بعد صيام دام 50 يوما، منذ الفوز على الفتح في جدة 2-1.

وكان اتحاد جدة تعادل بعدها مع الفيحاء والتعاون والحزم، وخسر من الأهلي والشباب.

ونجح الاتحاد ولأول مرة منذ الجولة الرابعة، الفوز بفارق هدفين أو أكثر، بعد الفوز على الوحدة 3-0.

كما كرس اتحاد جدة عقدته لأبها بتحقيق الفوز الثامن والسادس على التوالي مقابل 3 هزائم، كما واصل سلسلة نتائجه الكبيرة أمامه في ملعبه بجدة، بعد أن انتصر عليه في آخر زيارتين 6-1 و4-0.

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ونجح حسن خليفة، المدرب المؤقت للاتحاد، في تحقيق ثالث انتصار له كمدرب مؤقت مع "العميد"، بعد فوزه على الوحدة في موسم 2009-2010 بنتيجة 3-1، عقب توليه المهمة خلفًا للمقال الأرجنتيني كالديرون.

وكان المدرب المؤقت فاز على الفيصلي 2-1، حيث كان يقود الفريق الجداوي في موسم 2021-2022، بعد إقالة البرازيلي كاريلي.

وعلي صعيد متصل اقترب الإيطالي باولو مالديني، المدير التقني السابق لميلان، من الدوري السعودي خلال الأيام المقبلة.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير التعاقدات ولصحفي الشهير، على حسابه بشبكة "أكس": "باولو مالديني، المرشح الرئيسي ليصبح المدير الرياضي لاتحاد جدة".

وأضاف: "من المقرر أن يحسم مدير ميلان السابق مستقبله قريبا، في ظل وجود عرض جاد من النادي السعودي".

وكانت مجموعة "ريد بيرد" المالكة لميلان، أقالت مالديني من منصبه، عقب انتهاء الموسم الماضي، بسبب اختلاف في وجهات النظر.

وساهم مالديني، في تحقيق ميلان لقب الدوري الإيطالي في موسم 2021-2022، قبل الرحيل عن إدارة الروسونيري بعدها بعام واحد.

ويسعى اتحاد جدة للحفاظ على لقب دوري روشن، الذي توج به في الموسم الماضي، علما بأنه الفريق يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية خلال ديسمبر المقبل.

وقاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه اتحاد جدة للفوز على أبها بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، في المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

نونو سانتوس يرحل عن اتحاد جدة

وأعلن نادي اتحاد جدة رسميًا عن إقالة نونو سانتو بعد تراجع النتائج في الموسم الحالي ومشادته مع الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن اتحاد جدة يسابق الزمن من أجل إنهاء ملف المدرب الجديد، خاصة أن الفريق يستعد للمشاركة مع الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالسعودية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر في نادي اتحاد جدة، أن هناك 3 أسماء على طاولة إدارة النادي، على رأسهم المدرب الإسباني جوليان لوبيتيجي مدرب ريال مدريد السابق، والفرنسي لوران بلان، والذي يعد أقرب الخيارات حسبما أشارت صحيفة الشرق الأوسط، خاصًة وأنه تربطه علاقة قوية بقائد فريق الاتحاد الحالي كريم بنزيما.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي لمنتخب مصر الأول، يعتبر أحد الخيارات المطروحة بقوة لتولي القيادة الفنية لفريق الاتحاد، خاصًة أنه سبق وأن خاض تجربة قوية في السعودية، عندما تولى تدريب النصر عام 2019.

جدير بالذكر، أن روي فيتوريا نجح في قيادة منتخب مصر للوصول إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر انطلاقها في يناير المقبل، كما ينتظره انطلاق مواجهات تصفيات كأس العالم بعد أيام قليلة.

وكشفت تقارير صحفية، فتح إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، باب المفاوضات مع مدرب ريال مدريد السابق، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

وكانت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي قد أعلنت عن إنهاء التعاقد رسميًا مع المدرب البرتغالي نونو سانتو بسبب سوء النتائج للفريق خلال الفترة الماضية.

وأكدت التقارير أن اتحاد جدة دخل في مفاوضات مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.

وأوضحت: “المفاوضات بين الاتحاد السعودي ولوبيتيجي تسير بشكل جيد، بالرغم من ترشح أكثر من اسم تدريبي على طاولة المفاوضات للعميد".

وكان المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، قد رحل عن قيادة فريق وولفرهامبتون الإنجليزي في شهر أغسطس الماضي.

ويستعد اتحاد جدة لملاقاة نظيره أبها يوم الجمعة المقبل، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن.

بنزيما سبب إقالة سانتو

أكدت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، أن كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، هو السبب الرئيسي في رحيل نونو سانتو عن قيادة الفريق.

وأفادت ديلي ميل أمن المشادة بين بنزيما وسانتو بين شوطي مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية العراقية بدوري أبطال آسيا هي السبب في رحيل المدرب.