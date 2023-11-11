شباب ورياضة الأقصر تنفذ المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر مسابقة حفظ القرآن الكريم والتى تم تنفيذها بمركز شباب الرزيقات بحرى خطة الإدارة لقسم الطلائع للعام المالى 2023 / 2024، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والأستاذ صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.



وقال مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر أن هدف المسابقة تحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بحفظ القرآن الكريم، وإيجاد روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم، والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتلاوة، مع تكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم.

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وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب والدكتور احمد ابراهيم مدير إدارة شباب أرمنت وفريق عمل الادارة.



كما تستمر حملات التبرع بالدم بمراكز شباب محافظة الأقصر تـحـت شـعار (تضامن شباب مصر مع غزة)،بحضور مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر صلاح رشوان.

وتنفذ حملات التبرع بالدم بمراكز الشباب بمركزي شباب طيبة العوامية والبعيرات تـحـت شـعار (تضامن شباب مصر مع غزة)،وذلك على مدار اليوم السبت الموافق ١١ نوفمبر بمركز شباب البعيرات، تحت رعاية السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والأستاذ صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وذلك ايماء إلي توجهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أحداث العنف الجاري على قطاع غزة، وفي ضوء موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تنفيذ سلسة من حملات التبرع بالدم داخل المنشآت الشبابية والرياضية تنفذ مديريه الشباب والرياضة بالأقصر وبالتعاون مع بنك الـدم بالأقصر

بوزارة الصحة والسكان ومجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الأشقاء بقطاع غزة.

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رفضه الشديد لإجراءات التهجير القسري التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة ومحاولة الدفع بهم نحو سيناء.

وحذر الرئيس السيسي من خطورة ذلك الأمر على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتحدث الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي، صباح اليوم الأربعاء، مع المستشار الألماني، عن صعوبة الأوضاع في غزة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء”، مضيفا “إذا كانت هناك فكرة للتهجير فهناك صحراء النقب في إسرائيل ممكن ننقلهم هناك حتى تنتهي مهمة إسرائيل المعلنة”.

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