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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، 80 جنيهًا أعلى سعر للبربون في سوق العبور

أسعار الأسماك في
أسعار الأسماك في سوق العبور، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 10 -11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الجمعة

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الجمعة، حيث تراوح سعر كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 52 إلى 58 جنيها، سعر بلطي ممتاز كبير من 59 إلى 63 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الجمعة

وسجل سعر بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 80 إلى 120 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 100 جنيه في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سمك برانيس إسكندراني من 70 إلى 100 جنيه، مكرونة سويسي من 70 إلى 100 جنيه، سبيط من 180 جنيهًا إلى 280 جنيهًا، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك موسى من 140 جنيهًا إلى 240 جنيهًا، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، مكرونة خليجي سعر من 50 إلى 80 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم الجمعة

وتراوح سعر مرجان ممتاز من 55  إلى 75 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، سعر كاليماري من 180 جنيهًا إلى 280 جنيهًا، سابيا من 180 جنيهًا إلى 280 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 40 إلى 50 جنيهًا.

وسجل بربون ممتاز من 70 إلى 80 جنيهًا، بربون متوسط الحجم من 55 إلى 65 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، سمك دنيس من 100 إلى 170 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الجمعة

 وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الجمعة، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 210 جنيهات إلى 320 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 335 إلى 395 جنيهًا، سعر جمبري جامبو من 410 إلى 490 جنيهًا، جمبري متوسط الحجم مجمد بسعر من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج صغير من 90 إلى 190 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الجمعة

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الجمعة، تراوح كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا، سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 80 إلى 110 جنيهات.

وتراوح سعر مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، وقار من 75 إلى 125 جنيهًا،  موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا.

وسجل سعر سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا، شعور سعر من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم الجمعة 10-11-2023 في الدقهلية

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أسعار الأسماك اليوم الجمعة 10-11-2023 في قنا

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