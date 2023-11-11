موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الدوري الإسباني، يلتقي ريال مدريد مع نظيره فالنسيا على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة الثالثة عشر في بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الدوري الإسباني “الليجا”.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

ومن المقرر أن تنقل مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا عبر شاشة قناة قناة بى ان سبورت 1HD.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني، برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن في ترتيب الدوري الأسباني برصيد 18 نقطة.

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مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني

رايو فاليكانو ضد جيرونا - الساعة 3 مساء - قناة بى ان سبورت 3 HD

ألميريا ضد ريال سوسيداد - الساعة 5:15 مساء - قناة بى ان سبورت 3 HD

أوساسونا ضد لاس بالماس - الساعة 7:30 مساء - قناة بى ان سبورت 6 HD

غرناطة ضد خيتافي - الساعة 7:30 مساء - قناة بى ان سبورت 3 HD

ريال مدريد ضد فالنسيا - الساعة 10 مساء - قناة بى ان سبورت 1HD

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة فالنسيا في الجولة الثالثة عشر من الليجا، في المباراة المقرر إقامتها اليوم السبت على ملعب ميستايا معقل فريق فالنسيا.

قائمة ريال مدريد أمام فالنسيا

حراسة المرمي: لونين، بينيرو، فران

خط الدفاع: كارفخال، الابا، ناتشو، فاسكيز، جارسييا، ميندي، ايدجار

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، باز

خط الهجوم: فينسيوس، رودريجو، خوسيلو، دياز

وأعلن ريال مدريد عن تشخيص إصابة حارسه كيبا وأوضح ريال مدريد في بيان رسمي إصابة الحارس الإسباني صاحب الـ29 عاما في العضلة المقربة بالفخذ الأيمن.

ولم يكشف النادي الملكي عن مدة غياب كيبا بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنها ستمتد من أسبوعين لثلاثة.

وتعرض كيبا للإصابة أثناء خوض عمليات الإحماء قبل مواجهة سبورتنج براجا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وكان ريال مدريد فاز على براجا بثلاثية دون رد في رابع جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.



وتأهل ريال مدريد لدور الـ16 بعدما ضمن كذلك تصدر المجموعة إذ حصد 12 نقطة بالفوز في كل مبارياته.

وخلال الموسم الجاري خاض كيبا مع ريال مدريد 13 مباراة استقبل خلالهم 10 أهداف وحافظ على نظافة شباكه ست مرات.

وانضم كيبا إلى ريال مدريد معارا من تشيلسي لمدة موسم عقب إصابة الحارس الأساسي ثيبو كورتوا.