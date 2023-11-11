الأقصر تسجل 36 درجة نهارا وتوقعات بسقوط أمطار
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر اليوم، حيث يسود المحافظة طقس معتدل نهارا،بارد ليلا، وسجلت درجات الحرارة انخفاض ملحوظ خلال ساعات النهار، التي وصلت 36 درجة مئوية نهارا،و 21 درجة مئوية ليلا.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، تمتد مساءًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.
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