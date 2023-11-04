السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

ميسي يثني على منافسته مع رونالدو: من الصعب البقاء على القمة 15 عاما

ميسي ورونالدو، فيتو
ميسي ورونالدو، فيتو

تحدث الأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، عن منافسته التاريخية مع الأسطورة الآخر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي.

وكان ميسي قد حصد جائزة الكرة الذهبية، يوم الاثنين الماضي، للمرة الثامنة، بينما حل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في المرتبة الثانية، ثم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في المركز الثالث.

ميسي يتحدث عن منافسته مع رونالدو 

وعن منافسته مع "الدون" قال ميسي، خلال حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد كانت معركة رياضية جيدة جدًا بيني ورونالدو.. كنا نغذي بعضنا بهذه المنافسة، لأن كلًا منا يتمتع بروح منافسة عالية".

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وأضاف: "كنت دائمًا أرغب في الفوز بكل شيء، وفي كل وقت.. كانت فترة رائعة جدًا بالنسبة لكل منا، ولجميع محبي كرة القدم".

وأردف "البرغوث": "أعتقد أننا نستحق الكثير من الثناء، لأننا نجحنا في البقاء على القمة لفترة طويلة.. من الصعب جدًا البقاء في القمة لمدة 10 أو 15 عامًا.. كانت فترة رائعة، وأعتقد أنها ستظل ذكرى جيدة لجميع من تابعونا".

لاعب يوناني يتفوق على ميسي 

ونجح اليوناني يورجوس ياكوماكيس، مهاجم فريق أتلانتا يونايتد الأمريكي، في التفوق على النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي، المتوج أخيرًا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة.

وجاء تفوق اللاعب اليوناني ياكوماكيس على حساب البرغوث ميسي، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأمريكي.

وحلّ ميسي (36 عامًا) في المركز الثاني، رغم مساهمته في إحراز فريقه لقب كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية في أغسطس الماضي.

ولم يخض ميسي، المتوج مع منتخب بلاده بمونديال قطر العام الماضي، سوى 6 مباريات فقط مع إنتر ميامي، حيث أبعدته الإصابة عن فريقه الذي فشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

وخاض ميسي مباراته الأولى في الدوري الأمريكي يوم 26 أغسطس الماضي كبديل في الشوط الثاني، وسجّل خلال الفوز على نيويورك ريد بولز 2-0، ليضع حدًا لسلسلة من 11 مباراة لفريقه من دون فوز.

في المقابل، توج المهاجم الدولي ياكوماكيس (28 عامًا) القادم من سلتيك جلاسكو الاسكتلندي (2021-2023)، وأمضى معظم مسيرته في اليونان، بجائزة أفضل لاعب جديد بعد تسجيله 17 هدفًا هذا الموسم مع أتلانتا.

 

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