أسعار الفاكهة اليوم، 5 جنيهات أقل سعر لكيلو البلح في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر 2023، استقرارًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الجمعة

وسجل سعر برتقال سكري من 5 إلى 7 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5 إلى 8 جنيهات، جريب فروت سعر من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 5 إلى 8 جنيهات، برتقال بلدي من 4.5 إلى 6.5 جنيه، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

وتراوح سعر عنب رومي أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا، عنب كرمسن من 18 إلى 28 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

وبلغ سعر تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة، بلغ سعر بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر سماني من 6 إلى 9 جنيهات، بلح أم الفراخ من 5 إلى 8 جنيهات، بلح زغلول من 13 إلى 17 جنيهًا، بلح بارحي من 55 إلى 60 جنيهًا، بلح رملي من 8 إلى 12 جنيهًا، بلح بنت عيشه من 8 إلى 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أسعار الفاكهة الأخرى، سجل سعر كانتلوب من 11 إلى 13 جنيهًا، شمام من 11 إلى 17 جنيهًا، سعر تين برشومي من 9 إلى 15 جنيهًا، الجوافة من 5 إلى 10 جنيهات، سعر رمان من 8 إلى 18 جنيهًا، سعر كاكا من 12 إلى 18 جنيهًا، وتراوح سعر مانجو كيت من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الجمعة، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، نكترين مستورد 40 جنيهًا، سعر أبوفروة نحو 50 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش نحو 15 جنيهًا.

وسجل سعر قشطة بلدي من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر أناناس 50 جنيهًا، باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، نبق بـ 15 جنيهًا، كيوي 30 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الجمعة

وتراوح سعر موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا، موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا.