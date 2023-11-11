ندوة توعية بأحكام قوانين العمل والطفل وذوي الإعاقة بالمنطقة الصناعية ببورسعيد

قالت وزارة العمل في بيان لها إن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد نظمت ندوة للتوعية بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة والإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الطفل.

المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

وذلك لتعزيز علاقات العمل وحفظ التوازن بين شركاء التنمية، بحضور عمال ومسئولين من شركة كابسي للدهانات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية لطرفي العملية الإنتاجية وإعلاء قيمة العمل، والتواجد باستمرار بين العاملين في مختلف المنشآت بالمحافظات من خلال الأجهزة التابعة للمديريات، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، وإيجاد مناخ عمل آمن..

Advertisements

مديرية العمل ببورسعيد

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد، في تقريره للوزارة، أن الندوة حاضر خلالها السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة.

النمو الاقتصادي

تناول خلالها الحقوق والواجبات التى نص عليها القانون لشركاء العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة ترضى جميع الأطراف وتحقق النمو الاقتصادي المطلوب، مع شرح وافي للقرار رقم 215 لسنة 2021 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال، والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها، كما استمع لكافة الاستفسارات المقدمة من العمال وقدم الردود الوافية عليها وسط تفاعل كبير من جميع الحضور.

كما حضر في الندوة الدكتور نزار رأفت باحث بالإدارة العامة لتفتيش العمل، ولمياء محمود مديرة إدارة الرعاية، وأمل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد، وأحمد أبو المعاطي مدير مكتب علاقات العمل بورسعيد، ومفتشي العمل والعلاقات.

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية