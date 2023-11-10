حصاد وزارة العمل في 7 أيام ( انفوجراف)

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، والذى شهد عددا من الفاعليات والأنشطة أبرزها افتتاح وزير العمل فعاليات الأسبوع الكويتي الرابع عشر بالقاهرة

وكان في استقبال وزير العمل، مشاري النيباري وزير مفوض في سفارة الكويت بالقاهرة، ورئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد إسماعيل بهبهاني وذلك بمشاركة 80 جهة حكومية وخاصة مصرية وكويتية بمختلف القطاعات..

وزارة العمل،فيتو

طلاب التعليم الفني



وبدعوة من د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،شهد حسن شحاتة وزير العمل، بأحد فنادق القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز"، الذراع المتخصص فى التعليم الفني لمجموعة نهضة مصر، بهدف تدريب 500 طالب سنويًا من طلاب التعليم الفني في السنة الدراسية الأخيرة من التعليم القائم على منظومة الجدارات بغرض إمدادهم بمختلف المهارات الفنية والتوظيفية التي تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

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وزارة العمل،فيتو



وقد وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني والأستاذة داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تأهيل لتنمية مهارات التميز، ونشرت الوزارة نص كلمة وزير العمل في إحتفالية توقيع بروتوكول التعاون..

نقابات عمال مصر

وإلتقى وزير العمل حسن شحاتة،مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران،وذلك بمقر "الإتحاد"،بشارع الجلاء بالقاهرة، لمناقشة بعض القضايا والملفات التي تخص "العمال"..

وزارة العمل،فيتو

وحرص "الوزير" على اللقاء مع العاملين في مقر الاتحاد،الذين استقبلوه بالزغاريد،وفتح الوزير معهم حوارا مفتوحا والاستماع إلى مطالبهم،وتنفيذها.وألقى رئيس الاتحاد محمد جبران كلمة رحب فيها بالوزير موضحا الدور الذي يلعبه الوزير حسن شحاتة في تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية،كونه وأحد من أبناء "التنظيم العمالي"،وهو ما أكدت عليه مداخلات أعضاء من مجلس إدارة اتحاد العمال خلال كلماتهم الذين أكدوا على التعاون المثمر بين "الوزارة"و"الاتحاد " وأهمية تعزيز هذه العلاقة..

وزارة العمل،فيتو

واستمع الوزير إلى قيادات الاتحاد بشأن رؤيتهم وخططهم الحالية والمستقبلية وبعض التحديات التي تواجههم،كتنظيم نقابي منوط به تمثيل الملايين من العمال والدفاع عن حقوقهم المشروعة،حيث جرى الحديث عن التعاون والتواصل في الملفات المشتركة منها العمالة غير المنتظمة،والتأمين الصحي والاجتماعي للعمال،و"الحد الأدني للأجور "،وتطبيق القوانين ذات الصلة داخل المنشأت بالمحافظات..

وزارة العمل،فيتو





وإلتقى وزير العمل حسن شحاتة، مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد،وذلك بمقر "الاتحاد" بمدينة نصر،لبحث مجموعة من الملفات المشتركة،وتعزيز التعاون والتنسيق بشأنها،وذلك في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" بترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين أطراف العمل والإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال،حيث جرى النقاش والحوار عن تعزيز التعاون للمزيد من رعاية وحماية العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعمل فيه 6 ملايين عامل في 25 الف شركة،وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن تعديلات على مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،المعروض حاليا على البرلمان،والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من" الآمان الوظيفي" للعاملين،وكذلك التشجيع على الاستثمار،حيث تطرق "الوزير" إلى بدء فعاليات "الحوار "بهذا الشأن عن طريق المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بين كافة الأطراف المعنية بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي..

خطة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء نحو الرقمنة



وبدأت زيارة الوزير شحاتة بجولة داخل مقر "الإتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد"،وتفقد قسم الدمغة،وإستمع إلى خطة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء نحو "الرقمنة"..ومع بداية الإجتماع بين" الوزير "ومجلس الإدارة"، رحب" رئيس الاتحاد" بالوزير حسن شحاتة، وأثنى على قرار مجلس الوزراء باستبدال اسم" الوزارة" من" القوى العاملة" إلى" العمل "بما يؤكد حرص الدولة على التنسيق بين أطراف العمل الثلاثة،وقال أنه من حسن الحظ أن وزير العمل الحالي حريص على التوازن بين مصلحة طرفي العملية الإنتاجية،وتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق بشأن مشروع قانون العمل الجديد لتغيير بيئة العمل الحالية،وقال أنه "قانون المستقبل" كونه سوف يتعامل مع ملفات وقضايا وتحديات جديدة..

وزارة العمل،فيتو

مشيدًا أيضًا بتوجيه "الوزير" بتشكيل لجان مشتركة بين "الوزارة" و" الإتحاد" للتنسيق خلال الفترة المقبلة..

وبحسب بيان صحفي عن "الوزارة" تحدث الوزير حسن شحاتة عن حرصه على التواصل مع كافة أطراف العمل والإنتاج،مستشهدًا بتغيير اسم" الوزارة" إلى وزارة العمل،وهذا يعني أنها أصبحت معنية بحقوق وواجبات صاحب العمل والعامل،ودعا مجلس إدارة الاتحاد بسرعة ارسال رؤيتهم بشأن مشروع قانون العمل،حتى تكون رؤية جميع الأطراف مطروحة خلال مناقشة هذا القانون العام..

كما أكد " الوزير "على أهمية التعاون مع "الإتحاد" في مجال التدريب المهني،وتطوير مراكز التدريب،وكذلك حث المقاولين على تسجيل أسماء العمال في كافة العمليات،في منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها،وتقديم الخدمات لها،في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وكذلك التعاون في توفير آليات واشتراطات السلامة الصحة المهنية و"التأمين والإجتماعي" داخل المنشآت لتوفير بيئة عمل أمنة للعمال،بما سيعود بالنفع أيضا على صاحب العمل بزيادة الإنتاج..وخلال الإجتماع جرت نقاشات بشأن التعاون في قطاع التدريب المهني، والمشاركة في التدريب على المهن التى يحتاجها قطاع التشييد والبناء وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للشباب،وتفعيل آليات التعاون والتنسيق على تحقيق الهدف من تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج..وفي ختام اللقاء قام رئيس الاتحاد بعرض تقديمي بشأن دور ورؤية وتاريخ الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد

وزارة العمل،فيتو

وخلال الأسبوع،قالت وزارة العمل في بيان لها،أن منتجات "عربة التدريب المتنقلة "،التابعة للوزارة، والمستقرة حاليا في حضن الجبل بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء،تصدرت المنتجات المعروضة في معرض الأسبوع الكويتي الرابع عشر بمصر،والذي افتتحه وزير العمل حسن شحاتة هذا الأسبوع،نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي،بحضور وزراء وسفراء،وممثلين عن 80 جهة وشركة مصرية كويتية..وأعرب الوزير شحاتة عن سعادته بوجود تلك المنتجات التراثية التي صنعتها المرأة البدوية،بعد أن تدربت على مهنة الخياطة والتطريز،عن طريق عربة التدريب المهني المتنقلة التابعة للوزارة،والتي تعمل ضمن المراكز الثابتة والمتنقلة المنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،ومبادرة "مهنتك مستقبلك" بالمحافظات،هدفها تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل..

وكانت وزارة العمل قد اعلنت يوم 7 يناير 2023 الماضي عن إفتتاح عربة التدريب المتنقلة التي أرسلتها بداية هذا العام، إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أن «العربة» مستقرة في حضن الجبل بمدينة سانت كاترين لتنفيذ دورات تدريبية لسيدات المدينة،تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.

وكانت قد انطلقت في ذلك التوقيت المذكور عربة تدريب متنقلة،من مقر ديوان عام وزارة العمل بمدينة نصر،متجهة إلى منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء،كذراع جديدة من أذرع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»،لتقوم بمهمة تدريب الفتيات البدويات على مهنة المشغولات التراثية،والتطريز اليدوي،وذلك في إطار مبادرة «مهنتك مستقبلك» التي تنفذها «الوزارة» في عدد من محافظات مصر خاصة القرى الاكثر احتياجا،و الواقعة في نطاق «حياة كريمة».



وبحسب معلومات الوزارة، فهذة العربة الجديدة تأتي ضمن 11 عربة تدريب متنقلة سوف تطلقها الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة في عدد من المحافظات، لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وأن هذه العربة، تأتي أيضا تنفيذا لوعد وزير العمل حسن شحاتة لبدويات سانت كاترين، اثناء جولاته الميدانية لعدد من مواقع العمل بجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر 2022 الماضي، لتدريب أكثر من 800 سيدة على مهنة التطريز والمهن التراثية التي تتميز بها تلك المنطقة، وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على مشروعات صغيرة.





أعلنت وزارة العمل فى بيان لها عن إفتتاح ورشة عمل حول بيئة العمل اللائقة للجنسين،تنسيقا مع منظمة العمل الدولية،إفتتحتها منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وذلك على مدار يومين متتاليين،ضمن سلسلة من ورش العمل التى تهدف إلى نشر دليل التفتيش الذى يراعى المساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع وذلك فى إطار التعاون القائم بين مشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين" ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل.

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