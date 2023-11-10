أنشيلوتي يوجه رسائل لنجم ريال مدريد المصاب

حرص الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على توجيه عدة رسائل للاعبيه أردا جولر قبل مواجهة فالنسيا ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

رسائل مدرب ريال مدريد

قال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي التقديمي اليوم الجمعة: "لسوء الحظ، أصيب أردا جولر قبل مباراة براجا، وما زالت آلام الإصابة تزعجه، إنها ليست خطيرة، ولكنه مكتئب بسبب طول فترة غيابه".

أشار المدرب الإيطالي: "إصابته الأولى كانت عبارة عن تمزق في غضروف الركبة، وأجرى اللاعب عملية جراحية، ومن الطبيعي أن يتعرض لمشاكل عضلية أثناء التعافي".

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ودعم كارلو اللاعب التركي الشاب، قائلًا: "ينتظرك مستقبل باهر ومشرق، لأنك لاعب موهوب".

واصل: "أتفهم حزن أردا جولر، كانت لي تجربة مشابهة، لقد ابتعدت عن الملاعب لمدة سنتين عندما بلغت 21 عامًا، وبعدها كانت لي مسيرة جيدة، لذلك ليس لدي شك بشأن أردا جولر".

وكشف المدير الفني لريال مدريد: "تحدثنا مع جولر، وطالبناه بالهدوء، من الطبيعي أن يتأثر لأنه لاعب جديد، فهو يريد ترك بصمة مع الفريق".

وأتم أنشيلوتي تصريحاته: "من الصعب أن يتحمل (جولر) أن يرى الفريق يتدرب ويلعب، أتفهم حزنه وغضبه، ولكننا نحبه، وننتظره، وأثق أنه سيقوم بعمل جيد للغاية".

من ناحية أخرى بات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، أكثر مدرب تحقيقًا للانتصارات في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

تاريخ أنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا

وبعد أن أصبح أنشيلوتي المدرب الوحيد في التاريخ الذي فاز بأربع بطولات في دوري أبطال أوروبا، وصل المدرب الإيطالي إلى عدد 116 فوزًا في دوري أبطال أوروبا.

وكان الفوز الأول لكارلو أنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا في ظهوره الأول مع بارما في موسم 1997/1998، عندما فاز على فيدزيو لودز 3/1.

وبعد مرور أكثر من 25 عامًا حقق أنشيلوتي الفوز 116 مرة في 201 مباراة كما ذكر موقع "ريليفو" الإسباني.

وأوضح الموقع أن السير أليكس فيرجسون وآرسين فينجر والآن كارلو أنشيلوتي أداروا 200 مباراة أو أكثر في دوري أبطال أوروبا.

ويتفوق أنشيلوتي على فيرجسون وفينجر بتحقيقه الفوز 116 مرة، بواقع 42 فوزًا مع ميلان، و40 فوزًا مع ريال مدريد، و10 انتصارات مع تشيلسي، و7 مرات مع بايرن ميونخ، و6 مرات مع باريس سان جيرمان، و5 مرات مع نابولي، و4 مرات مع بارما ومرتين مع يوفنتوس.

ومن حيث نسبة الفوز، يتفوق كارلو أنشيلوتي على جميع مدربي ريال مدريد، إذ حقق الفوز بنسبة 74%، وهذا يجعله يتفوق على فرق أخرى هيمنت على المنافسة، مثل: برشلونة بقيادة لويس إنريكي (حقق الفوز بنسبة 71.42٪)، وبايرن ميونخ هاينكس (بنسبة 70٪)، وميلان فابيو كابيلو (بنسبة 67.65٪) وريال مدريد بقيادة مورينيو.

وفاز أنشيلوتي باللقب أربع مرات مع فريقين مختلفين: ميلان وريال مدريد أعوام 2003 و2007 و2014 و2022.